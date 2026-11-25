A vártnak megfelelően zigoríthatják a UBS-re vonatkozó tőkekövetelményeket, miután a svájci parlament alsóházának illetékes bizottsága is jóváhagyta a bank külföldi leányvállalataira vonatkozó szigorúbb fedezeti előírásokat, ugyanakkor egy, a bizottság által javasolt módszertani felülvizsgálat mégis kedvezhet a banknak. Ezzel párhuzamosan a svájci pénzügyi felügyelet (FINMA) kedvezően értékelte a nagybank válságkezelési felkészültségét - írja a Reuters. A bank árfolyama jelenleg 1%-os pluszban áll.

A bizottság keddi döntése értelmében a zürichi székhelyű pénzintézetnek

90 százalékos elsődleges alapvető (CET1) tőkefedezetet kellene biztosítania a külföldi leányvállalatai mögött.

A svájci kormány még a Credit Suisse 2023-as összeomlása és a UBS általi felvásárlása után kezdeményezte a szabályok szigorítását, eredetileg 100 százalékos tőkefedezetet követelve. A parlament felsőháza ezt szeptemberben 90 százalékra enyhítette, amit most az alsóházi bizottság is szűk többséggel megszavazott. Ez a jelenleginél még mindig jóval szigorúbb feltétel, amely 16 milliárd dollárnyi pótlólagos tőke bevonására kényszerítené a bankot.

A döntés nyomán a jövő hónapban már a teljes alsóház szavazhat a javaslatról, amivel véglegessé válhat az új előírás. A UBS közleményében úgy reagált, hogy a javaslat elfogadása a már amúgy is a világ legszigorúbbjai közé tartozó svájci tőkekövetelmények túlzott szigorítását jelentené. A Svájci Bankszövetség szintén bírálta a lépést, amely szerintük gyengíti az ország pénzügyi központját, és a reálgazdaságra is kedvezőtlenül hat.

A bank számára némi enyhítést jelenthet ugyanakkor, hogy a bizottság egy másik határozatban

felkérte a kormányt a külföldi érdekeltségek értékelési módszertanának felülvizsgálatára.

Az úgynevezett tőkemódszerre való esetleges áttérés csökkenthetné a 90 százalékos szabály alapján ténylegesen megkövetelt tőke nagyságát. A politikai viták ellenére a szabályozás érdemi lazítására kevés az esély, mivel az alsóházban erősebb baloldali pártok – élükön a szociáldemokratákkal – jelezték, hogy szükség esetén népszavazást kezdeményeznek az enyhítési törekvések megakadályozására.

A törvényhozási vitával egy időben a svájci pénzügyi felügyelet szerdán megerősítette, hogy

a UBS jelentősen javított a válságállóságán.

A FINMA a Credit Suisse 2023-as átvétele óta most először hagyta jóvá hivatalosan a bank helyreállítási tervét, miután a pénzintézet 2025-ben komoly előrelépést ért el az egykori rivális integrációjában, és a svájci vészforgatókönyvet is sikeresen illesztette be a csoportszintű szanálási tervezésbe.

A felügyelet értékelése szerint fizetésképtelenség esetén elviekben már végrehajtható az általuk előnyben részesített szanálási stratégia. Ennek lényege, hogy a bankot a hitelezők bevonásával (bail-in) tőkésítenék újra és strukturálnák át, biztosítva a folyamatos működést, valamint elkerülve az adófizetői pénzekből nyújtott állami tőkejuttatást. Az átalakításhoz ugyanakkor átfogó állami likviditási védőhálóra továbbra is szükség lenne, a UBS pedig olyan alternatív forgatókönyveket is kidolgozott, mint a bank teljes értékesítése vagy a rendezett piaci kivonulás egyes üzletágak eladásán keresztül.

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