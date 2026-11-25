Öt évvel a kivonulása után a Citigroup banki szolgáltatásainak újraindítását fontolgatja Venezuelában. A Bloomberg News értesülései szerint az amerikai nagybank visszatérése kulcsszerepet játszhat abban, hogy a dél-amerikai ország ismét hozzáférjen az egyesült államokbeli pénzügyi rendszerhez, és a gazdaság megnyíljon a külföldi vállalatok előtt, miután a Donald Trump vezette amerikai kormányzat elmozdította a hatalomból Nicolás Madurót.

A pénzintézet felső vezetése már tárgyal a Trump-adminisztráció külügyminisztériumi és pénzügyminisztériumi tisztviselőivel a visszatérés gyakorlati megvalósításáról, valamint az ehhez szükséges szankciós mentességekről. Az ügyet ismerő források szerint a Citigroup mellett már

más bankok is felvetették a venezuelai piacra történő visszalépés lehetőségét

az amerikai kormányzat képviselőinek.

A tervek szerint a Citigroup első lépésként nem nyitna helyi fiókokat, hanem a levelezőbanki kapcsolatok kiépítésére összpontosítana a venezuelai pénzügyi szolgáltatókkal. Sem a bank, sem pedig az érintett amerikai minisztériumok nem kívánták kommentálni a sajtóértesüléseket.

A kőolajban gazdag Venezuela több mint egy évtizedes gazdasági válságon ment keresztül, amelyet súlyos áruhiány, rendszeres áramkimaradások és több millió ember elvándorlása kísért. A Maduro-kormányzat sokak által bírált gazdaságpolitikája, valamint az amerikai szankciók az évek során szinte teljesen elszigetelték az országot a nemzetközi pénzügyi rendszertől.

A Citigroup több mint egy évszázados működés után,

2021 júliusában vonult ki Venezuelából,

amikor fennmaradó helyi üzletágát eladta a Banco Nacional de Crédito számára. A döntést akkor az éveken át tartó szabályozási, gazdasági és működési nehézségek indokolták, amelyek szinte lehetetlenné tették az amerikai bankok helyi tevékenységét.

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Forrás: Reuters

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