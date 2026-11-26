Előzetes megállapodást kötött a német Deutsche Bank és az indiai állami tulajdonban lévő Punjab National Bank (PNB). A két pénzintézet együttműködésének célja az indiai vállalati felvásárlások előkészítése és finanszírozása, amire egy friss jegybanki szabálymódosítás teremtett lehetőséget a helyi piacon - írja a Reuters.

A pénzintézetek közös közleménye szerint a szövetség létrejöttét az indiai jegybank reformja tette lehetővé. Az új előírások értelmében ugyanis a helyi bankok már finanszírozhatnak vállalati akvizíciókat, így mind a tőzsdén jegyzett, mind a tőzsdén kívüli cégek esetében

az ügylet értékének akár 75 százalékát is meghitelezhetik.

A partnerség a PNB belföldi hálózatát ötvözi a Deutsche Bank globális erőforrásaival. Az együttműködés révén azokat az indiai vállalatokat kívánják hitelezni, amelyek stratégiai növekedésre és belföldi részesedésszerzésre törekednek. Kaushik Shaparia, a Deutsche Bank indiai és feltörekvő ázsiai régióért felelős vezérigazgatója kiemelte, hogy jelentős lehetőséget látnak a növekvő, stratégiai céljaikat megvalósító és a nemzetközi piacok felé nyitó indiai cégek támogatásában.

A két bank a jegyzési garanciavállalás, a hitelstruktúrák kialakítása, a szindikált hitelezés és a tranzakciók lebonyolítása terén keresi a közös üzleti lehetőségeket, miközben mindkét fél megtartja saját, független hitelezési és vállalatirányítási szabályrendszerét.

A mostani lépés illeszkedik az indiai bankpiacon idén elindult trendbe. Márciusban az ország legnagyobb pénzintézete, a State Bank of India (SBI) kötött hasonló megállapodást a japán Mitsubishi UFJ Financial Grouppal (MUFG). Az ő szövetségük szintén különféle projektek – köztük vállalati fúziók és felvásárlások (M&A), valamint ingatlanügyletek – strukturálására és finanszírozására irányul az indiai és a nemzetközi ügyfelek számára.

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