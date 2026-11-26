Az Európai Központi Bank (EKB) csütörtökön közzétett jelentése szerint
- a nem pénzügyi vállalatok hitelállománya 4,5 százalékkal bővült, ami 2023 áprilisa óta a leggyorsabb növekedési ütemnek számít,
- ezzel párhuzamosan a háztartási hitelezés bővülése stabil maradt, és változatlanul 3,1 százalékon állt.
A gazdasági aktivitás alakulását gyakran előre jelző M3-as monetáris aggregátum – amely az euróövezetben forgalomban lévő pénzmennyiséget méri – szintén stabil, 3,6 százalékos növekedést mutatott. Ez az érték
felülmúlta a piaci várakozásokat,
a Reuters által megkérdezett elemzők ugyanis előzetesen 3,5 százalékos bővülésre számítottak. Ami Magyarországot illeti, nálunk ellentétes a reláció a két üzletág között. Miközben a háztartások hitelállománya 21%-kal bővült egy év alatt szeptember végéig, a vállalatoknál ez csak 8%. Ha megtisztítjuk a forinterősödés hatásától ez utóbbit, akkor a vállalatoknál is 11% feletti éves dinamikáról beszélhetünk, ami nem rossz, még ha nem is elsősorban a beruházásfinanszírozás, hanem a rövidebb lejáratú hitelek állnak is a háttérben. Minderről itt írtunk részletesen:
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