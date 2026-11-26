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Ha az egyszeri és speciális tételektől eltekintünk, akkor eredményjavulást látunk a Gránit Banknál:

az első kilenc havi 20,4 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredmény 13,5%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest.

Ezzel szemben a 6,4 milliárdos az egyszeri tételeket is figyelembe vevő számviteli eredmény 56%-kal marad el az egy évvel korábbitól. (Az azonos módszertannal korrigált adózott eredmény 19,6 milliárd forintot tett ki, 19,5%-kal meghaladva az előző év azonos időszakának eredményét.) A nettó üzleti marzs gyakorlatilag változatlan maradt.

A bank a harmadik negyedévben összesen 9,4 milliárd forint hitelkockázati tartalékot képzett, amelyből 9,0 milliárd forint egy ügyfélcsoporthoz (feltehetően a csődbe ment Bayer Constructhoz) kapcsolódik. A jelenlegi információk alapján további rendkívüli tartalékképzés nem várható – közölte a bank. A nemteljesítő hitelek aránya (NPL-ráta) éves összevetésben 8,05%-ra emelkedett, ugyanakkor a bank közleménye azt hangsúlyozta, hogy indulása óta számított átlagos NPL-rátája 1,62%, szemben a bankszektor 5,12%-os átlagával (a szektoradatok 2026 első félévéig állnak rendelkezésre).

Digitális üzleti modelljének köszönhetően a bank megőrizte költséghatékonysági előnyét. Költség/mérlegfőösszeg mutatója 1,26%, szemben a bankszektor 1,70%-os átlagával. Az első kilenc havi költség/bevétel mutató a valós értékelésben elszámolt hitelkockázati tartalék nélkül 39,57%, míg a szektor átlaga 40,64%.

A kamateredmény 4,4%-os emelkedést, a jutalékeredmény 6,9%-os visszaesét mutat az év eddigi részében a Gránitnál.

A lakossági betétállomány árfolyamszűrten 15,3%-kal nőtt egy év alatt. Ez a bővülés azonban nem ellensúlyozta teljes mértékben a vállalati betétállomány néhány nagy egyedi tétel miatti csökkenését. A bank kezdetektől fogva alkalmazott konzervatív likviditáskezelésének köszönhetően ugyanakkor a hitel/betét mutató (76,6% a gyorsjelentés szerint) 22,08 százalékponttal kedvezőbb a bankszektor átlagánál.

A teljes bruttó hitelállomány 0,9%-kal nőtt, a betétállomány 3,6%-kal csökkent egy év alatt a banknál.

Felgyorsult az ügyfélszerzés: az első kilenc hónapban a lakossági üzletágban 68,5%-kal, a vállalati szegmensben 12,5%-kal több új számla nyílt, mint egy évvel korábban. Az értékpapírszámlák száma éves összevetésben 30,8%-kal nőtt – közölte a bank, hangsúlyozva: a betétállomány ingadozása a harmadik negyedévben jelentősen mérséklődött az előző negyedévhez képest, és ez a tendencia a negyedik negyedév eddigi részében is folytatódott.

A bank egyedi szintű tőkemegfelelési mutatója 23,34%, amely 2025 végéhez képest 1,62 százalékponttal emelkedett, és jelentősen meghaladja a szabályozói elvárást.

„A Gránit Bank első kilenc havi teljesítménye visszaigazolja, hogy a digitális üzleti modell a kihívásokkal teli évben is stabil jövedelemtermelő képességet és költséghatékonysági előnyt biztosít. A folyamatos innováció és a kedvező kondíciók egyre több ügyfelet győznek meg arról, hogy a bankolás egyszerre lehet egyszerű, kényelmes, átlátható és biztonságos. A mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazásával még inkább személyre szabott szolgáltatásokat nyújthatunk, miközben tovább erősíthetjük hatékonyságunkat és hosszú távon növelhetjük a részvényesi értéket” – emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A teljes Gránit Bankcsoport konszolidált mérlegfőösszege 2026 szeptember végén 1.555 milliárd forint volt, 8,7%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál néhány egyedi tétel csökkenése miatt. A saját tőke éves összevetésben 5,3%-kal, 167,7 milliárd forintra emelkedett. A kezelt vagyon 2026. szeptember 30-án 3.739 milliárd forintot tett ki, 9,5%-kal meghaladva az egy évvel korábbi értéket – közölték.

Hegedüs Éva Gránit Bank, elnök-vezérigazgató 1997-től három éven át a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató helyettese volt, majd 2000-től a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkárként dolgozott. A bankszektorhoz … Tovább

A tőzsdei árfolyam egyelőre nem reagált a gyorsjelentésre, a forgalom rendkívül alacsony a papírban. Az elmúlt egy évben 41%-os árfolyamcsökkenéssel érdemben aluteljesítő a bank részvénye a 25%-ot emelkedő BUX komponensei között.

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Címlapkép forrása: Portfolio