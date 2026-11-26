Az olasz kormány várhatóan elveti a jövő évi költségvetésnek azt a tervezett pontját, amely tíz évre nyújtotta volna el a főként bankokat érintő, lakásfelújításokhoz kapcsolódó mintegy 20 milliárd eurónyi adójóváírás érvényesítését. A pénzintézetek heves bírálata után a kormánykoalíció a jogbiztonság megőrzése érdekében döntött a hátraarc mellett, így Giorgia Meloni miniszterelnök kabinetjének más forrásokat kell találnia az adósságcsökkentési célok tartásához - írja a Reuters.

A vitatott adójóváírások a "Superbonus" néven ismert lakásfelújítási támogatási program keretében, még 2023-ban elvégzett munkálatokhoz kapcsolódnak. A kormány eredeti elképzelése szerint a pénzintézetek

csak hosszabb idő alatt érvényesíthették volna fel ezeket a jóváírásokat adóterheik csökkentésére.

A javaslat azonban komoly ellenállást váltott ki a bankszektorból, és az olasz jegybank is arra figyelmeztetett, hogy az intézkedés érzékenyen érintené a pénzintézetek 2026-os eredményét.

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Olaszország legnagyobb bankja, az Intesa Sanpaolo októberben élesen bírálta a kormányt, és úgy fogalmazott, hogy a kabinet "dél-amerikai módszerekkel" kezeli az államháztartást, az adójóváírások korlátozása pedig a hatalmas államadósság burkolt átütemezésével ér fel. Carlo Messina, a nagybank vezérigazgatója egy parlamenti bizottság előtt arra is felhívta a figyelmet, hogy a lépés miatt az Európai Központi Bank akár az olasz állampapír-kitettségük csökkentésére is felszólíthatja a hazai hitelezőket.

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A heves reakciók hatására a kormánykoalíció a visszakozás mellett döntött. Maurizio Lupi, a kisebbik koalíciós partner, a Mi, Mérsékeltek nevű párt vezetője egy költségvetési egyeztetés után kijelentette, hogy a legfontosabb cél a jogbiztonság garantálása, ezért irányt kell váltaniuk. Az ügyre rálátó politikusok szerint a kormány más megoldásokkal fogja biztosítani a kitűzött adósságcsökkentési pályát.

A költségvetési fegyelem fenntartása kulcsfontosságú, mivel Olaszország az idén megelőzi Görögországot, és ezzel a 21 tagú euróövezet legmagasabb GDP-arányos államadósságával rendelkező országává válik. A pénzügyminisztérium előrejelzése szerint a mutató az idei 138,1 százalékról jövőre 138,5 százalékon tetőzik, majd 2028-ra 137,9 százalékra mérséklődik.

Az adójóváírások szabályozásának visszavonása ellenére a pénzügyi szektor és a kormány közötti feszültség továbbra is fennáll. Az olasz bankok bírósági lépésekkel fenyegetőznek a jövő évi büdzsé egyéb elemei, köztük a társasági adó (IRES) három százalékpontos emelése miatt is, az Olasz Bankszövetség (ABI) szerint ugyanis az adóemelések alkotmányellenesek.

A jelenlegi tervek szerint a kormány a jövő évi költségvetésben közel 6 milliárd eurót kíván beszedni a pénzügyi szektortól

az adócsökkentések és a kiadásnövelések fedezésére, ami 2029-ig összesen 12 milliárd euróra emelkedne. A parlamentnek az év végéig kell elfogadnia a költségvetést, ellenkező esetben 2027 elején automatikus kiadáscsökkentések és bevételnövelő intézkedések lépnek életbe.

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