Az UniCredit még júliusban zárta le 39 milliárd eurós – a piaci értéknél alacsonyabbra szabott – vételi ajánlatát. Származtatott ügyletek révén ezzel gyakorlatilag megszerezte az irányítást a Commerzbank felett, pontot téve a két ország második legnagyobb bankja között két éve húzódó küzdelem végére. Ez a tranzakció az elmúlt közel két évtized legnagyobb határokon átnyúló európai bankfúziója, amely egybeesik azzal az uniós törekvéssel, hogy a hatóságok szorosabb pénzügyi integrációt alakítsanak ki.
A német pénzintézet közlése szerint
az UniCredit a részvényeseket képviselő tíz felügyelőbizottsági tagból kilencet lecserélne.
A jelenlegi elnököt, a Bundesbankot korábban vezető Jens Weidmannt Andrea Orcel váltaná. A jelöltek listáján szerepel az olasz bank pénzügyi, digitális és kockázatkezelési vezetője, valamint az új humánerőforrás-igazgató is. A részvényesek által kinevezett jelenlegi tagok közül egyedül Michael Gorriz, a Standard Chartered korábbi informatikai vezetője tarthatná meg a posztját.
Az olaszok emellett a héttagú igazgatóságból is elmozdítanának néhány vezetőt, bár a pontos létszámot még nem közölték. A Reuters már szeptemberben beszámolt arról, hogy Orcel mind Weidmannt, mind pedig Bettina Orlopp vezérigazgatót meneszteni kívánja. Weidmann a követelésekre reagálva közölte, hogy a felügyelőbizottság megvizsgálja az igazgatósági cserékre vonatkozó igényt, ugyanakkor hangsúlyozta a bank stabilitásának és az ügyfelek kiszolgálásának elsődlegességét.
A részvények tényleges átvételéhez már csak a lengyel pénzügyi felügyelet (KNF) jóváhagyására volt szükség. A Commerzbank ugyanis 69 százalékos tulajdonosa a varsói tőzsdén jegyzett mBanknak, így
az ügylet révén az UniCredit visszatérhet a lengyel piacra, ahol korábban a Bank Pekao tulajdonosa volt.
Az ajánlat keretében az olaszok minden felajánlott Commerzbank-részvényért 0,485 saját részvényt adtak, a folyamat pedig december 7-ig zárul le.
A legutóbbi tranzakcióval az UniCredit további 17,6 százalékos pakettet szerzett – ami a német bank sajátrészvény-visszavásárlása miatt 18,9 százalékra módosul –, így a teljes részesedése közvetlenül az 50 százalékos határ alá nőtt. Ezt a küszöböt az olasz bank szándékosan nem lépi át, a lengyel törvények szerint ugyanis ez kötelező nyilvános vételi ajánlatot vonna maga után az mBankra, amit az UniCredit el akar kerülni. A tervek szerint a Commerzbankot legalább 2028-ig külön kezelik majd a saját németországi leányvállalatuktól, a HVB-től, hogy a tényleges összeolvadás előtt összehangolják a két pénzintézet működését.
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