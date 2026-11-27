A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárást folytatott a kecskeméti székhelyű LAGABE Kft.-vel szemben, áttekintve, hogy a társaság végez-e jogosulatlanul, üzletszerűen – a törvény szerint az MNB engedélyéhez kötött – pénzügyi közvetítői, különösen alkuszi, illetve jelzáloghitel-közvetítői tevékenységet.
Az MNB feltárta, hogy a társaság az ún. adósságrendezési tevékenysége során – amelyet honlapján és a közösségi médiában is reklámozott – az MNB által vizsgált időszakban mintegy 250 ügyféllel szerződött, hogy az egyes pénzügyi intézmények (leginkább követeléskezelő pénzügyi vállalkozások) az adósokkal szemben fennálló követeléseiket csökkentsék, elengedjék.
A LAGABE Kft. – ügyvéd közreműködésével – mindezzel hitel- és pénzkölcsönnyújtáshoz, illetve követelésbehajtáshoz kötődő közvetítői (alkuszi, egyes esetekben jelzáloghitel-közvetítői) tevékenységet végzett. Ezt üzletszerűen (fix megbízási díj, és ún. „lezárási” sikerdíj fejében, rendszeres gazdasági tevékenységként, széles ügyfélkör számára) tette, amely során jelentős bevételre tett szert. Eközben
nem rendelkezett jogosultsággal ilyen típusú pénzügyi tevékenység végzésére.
Az engedély nélküli piaci szereplők tevékenységük során nem felelnek meg az előírt szigorú üzleti megbízhatósági és fogyasztóvédelmi követelményeknek (nincs például a tevékenységükből eredő károk fedezésére szükséges felelősségbiztosításuk, megfelelő induló tőkéjük, vezető állású személyeiknek pedig igazolt szakmai végzettsége és gyakorlata). Az MNB piacfelügyeleti vizsgálata során korábban már figyelmeztetést is közzétett a társaságról honlapja Figyelmeztetések menüpontjában a LAGABE Kft.-ről.
A feltárt jogsértés miatt a felügyelet határozatában
105 millió forint piacfelügyeleti bírságot
szabott ki a LAGABE Kft.-vel szemben és azonnali hatállyal megtiltotta neki a jogosulatlan tevékenység folytatását.
A bírságösszegnél súlyosbító körülménynek számított, hogy a társaság tevékenységét széles ügyfélkörnek végezte, honlapján megtévesztő módon valótlanul hivatkozva a tevékenység végzéséhez szükséges MNB engedélyre, és professzionális intézmény benyomását keltve. A társaság vezető személyei emellett – korábbi pénzpiaci tevékenységük alapján – nyilvánvalóan tisztában voltak azzal, hogy a LAGABE Kft. engedélyköteles pénzügyi tevékenységet végez – fogalmazott a felügyelet közleménye, hozzátéve: enyhítő körülménynek számított a LAGABE Kft. együttműködő magatartása a vizsgálat során.
Címlapkép forrása: Portfolio
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