A brit jegybank csütörtökön bejelentette, hogy csökkenti az elsősorban a hazai piacra összpontosító legnagyobb pénzintézetek tőkekövetelményeit. A döntést megelőző felülvizsgálat ugyanis kimutatta, hogy a jelenlegi szabályozás aránytalanul hátrányosan érinti a belföldi fókuszú hitelezőket, a mostani enyhítés pedig összességében mintegy 175 milliárd fontnyi új hitelezési kapacitást szabadíthat fel a bankszektorban - írja a Reuters.

A jegybank pénzügyi politikai bizottsága (FPC) által támogatott módosítások értelmében a legnagyobb, brit piacra koncentráló bankok tőkekövetelménye

60 bázisponttal mérséklődik, míg a nagybankok esetében átlagosan 30 bázispontos lesz a csökkentés.

A bejelentés hatására a vezető brit pénzintézetek – köztük a NatWest, a Lloyds és a Barclays – részvényeinek árfolyama 3 százalékkal emelkedett csütörtökön.

A mostani lépés jól illeszkedik a brit bankszektort érintő kedvező folyamatok sorába. A pénzintézetek az elmúlt években komoly nyereséget értek el, mivel a magasabb kamatkörnyezet növelte a kamatmarzsokat, emellett a munkáspárti kormány növekedésösztönző politikája is támogatta a hitelezést, többek között a jelzáloghitelezési szabályok enyhítésével. A szabályozói javaslatok egyúttal a bankok azon aggályaira is választ adnak, amelyek szerint az egymást átfedő előírások miatt ugyanazokat a kockázatokat többször is figyelembe kellett venniük, így a múltbeli veszteségek alapján indokoltnál több tőkét kellett tartalékolniuk.

A tervezett enyhítéssel lezárult a tőkeszabályozási keretrendszer átfogó felülvizsgálata. A folyamat eredményeként olyan reformjavaslatok is születtek, amelyek javítják a tőkepufferek felhasználhatóságát, valamint 0,2 százalékponttal csökkentik a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó követelményt – utóbbi azt írja elő, hogy a bankoknak a teljes eszközállományukhoz viszonyítva mekkora minimális tőkével kell rendelkezniük. A bizottság számításai szerint az intézkedések együttes hatása

50 bázisponttal mérsékli a tőkekövetelményeket, ami a nagybankoknál összesen mintegy 175 milliárd font hitelezési kapacitást szabadít fel.

A csütörtökön ismertetett javaslatok alapján a jegybank prudenciális szabályozó hatósága (PRA) konzultációt indít az úgynevezett 2A pillér alatti tőkepuffer módosításáról, amely a sztenderd kockázatsúlyozási modellek által nem teljes mértékben lefedett kockázatokat hivatott kezelni. A kockázati súlyozás ugyanis abból indul ki, hogy a bankok jól diverzifikált portfólióval rendelkeznek, így a kevésbé változatos kitettségű pénzintézeteket kockázatosabbnak ítéli, és magasabb tőketartalékot ír elő számukra.

Az FPC rámutatott, hogy ezek az előírások jellemzően szigorúbbak voltak a brit piacra összpontosító hitelezőkre nézve, mint a nemzetközileg aktív bankokra, miközben a legutóbbi stressztesztek nem igazolták, hogy a nagyobb belföldi hitelállománnyal rendelkező pénzintézetek jobban ki lennének téve a ciklikus kockázatoknak. Erre reagálva a felügyelet az általános csökkentés mellett a földrajzi koncentrációs kockázathoz kapcsolódó követelményeket is felülvizsgálja, a javaslatokat pedig az is alátámasztja, hogy

a hatóság 2 százalékon tartotta az anticiklikus tőkepuffert, amely válság idején feloldható a sokkok tompítása és a hitelezés fenntartása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images