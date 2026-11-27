A jegybank pénzügyi politikai bizottsága (FPC) által támogatott módosítások értelmében a legnagyobb, brit piacra koncentráló bankok tőkekövetelménye
60 bázisponttal mérséklődik, míg a nagybankok esetében átlagosan 30 bázispontos lesz a csökkentés.
A bejelentés hatására a vezető brit pénzintézetek – köztük a NatWest, a Lloyds és a Barclays – részvényeinek árfolyama 3 százalékkal emelkedett csütörtökön.
A mostani lépés jól illeszkedik a brit bankszektort érintő kedvező folyamatok sorába. A pénzintézetek az elmúlt években komoly nyereséget értek el, mivel a magasabb kamatkörnyezet növelte a kamatmarzsokat, emellett a munkáspárti kormány növekedésösztönző politikája is támogatta a hitelezést, többek között a jelzáloghitelezési szabályok enyhítésével. A szabályozói javaslatok egyúttal a bankok azon aggályaira is választ adnak, amelyek szerint az egymást átfedő előírások miatt ugyanazokat a kockázatokat többször is figyelembe kellett venniük, így a múltbeli veszteségek alapján indokoltnál több tőkét kellett tartalékolniuk.
A tervezett enyhítéssel lezárult a tőkeszabályozási keretrendszer átfogó felülvizsgálata. A folyamat eredményeként olyan reformjavaslatok is születtek, amelyek javítják a tőkepufferek felhasználhatóságát, valamint 0,2 százalékponttal csökkentik a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó követelményt – utóbbi azt írja elő, hogy a bankoknak a teljes eszközállományukhoz viszonyítva mekkora minimális tőkével kell rendelkezniük. A bizottság számításai szerint az intézkedések együttes hatása
50 bázisponttal mérsékli a tőkekövetelményeket, ami a nagybankoknál összesen mintegy 175 milliárd font hitelezési kapacitást szabadít fel.
A csütörtökön ismertetett javaslatok alapján a jegybank prudenciális szabályozó hatósága (PRA) konzultációt indít az úgynevezett 2A pillér alatti tőkepuffer módosításáról, amely a sztenderd kockázatsúlyozási modellek által nem teljes mértékben lefedett kockázatokat hivatott kezelni. A kockázati súlyozás ugyanis abból indul ki, hogy a bankok jól diverzifikált portfólióval rendelkeznek, így a kevésbé változatos kitettségű pénzintézeteket kockázatosabbnak ítéli, és magasabb tőketartalékot ír elő számukra.
Az FPC rámutatott, hogy ezek az előírások jellemzően szigorúbbak voltak a brit piacra összpontosító hitelezőkre nézve, mint a nemzetközileg aktív bankokra, miközben a legutóbbi stressztesztek nem igazolták, hogy a nagyobb belföldi hitelállománnyal rendelkező pénzintézetek jobban ki lennének téve a ciklikus kockázatoknak. Erre reagálva a felügyelet az általános csökkentés mellett a földrajzi koncentrációs kockázathoz kapcsolódó követelményeket is felülvizsgálja, a javaslatokat pedig az is alátámasztja, hogy
a hatóság 2 százalékon tartotta az anticiklikus tőkepuffert, amely válság idején feloldható a sokkok tompítása és a hitelezés fenntartása érdekében.
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