A Pénzügyi Stabilitási Tanácsot (Financial Stability Board, FSB) a G20-országok hozták létre 2009-ben, közvetlen válaszként a 2008-as pénzügyi válságra, a korábbi, szűkebb jogkörű Pénzügyi Stabilitási Fórum utódjaként. Székhelye a svájci Bázelben található, a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) ad neki otthont. Tagjai a világ legfontosabb gazdaságainak jegybankjai, pénzügyminisztériumai és pénzügyi felügyeletei, valamint vezető nemzetközi szervezetek, köztük az IMF, a Világbank, az OECD és a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság.
A testület idén november 25-én tette közzé a globálisan rendszerszinten jelentős bankok, röviden a G-SIB-ek 2026-os listáját.
Ezek azok a pénzintézetek, amelyek csődje az egész világgazdaságot megrázó dominóhatást indíthatna el.
A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottsággal (BCBS) és a nemzeti hatóságokkal egyeztetett névsor összetétele nem változott, a bankok kategóriák közötti elosztása viszont két ponton módosult:
- A BNP Paribas a másodikból a harmadik kategóriába lépett, így a hozzá rendelt többlettőkepuffer 1,5 százalékról 2 százalékra emelkedik.
- A MUFG, vagyis a Mitsubishi UFJ Financial Group a másodikból az első kategóriába került, így a többletpuffere 1,5 százalékról 1 százalékra csökken.
Az FSB szerint a pontszámok változását nagyrészt a bankok tevékenységének módosulása magyarázza; az értékelési szempontok közül a komplexitás hatása volt a legerősebb.
A magasabb követelményt 2028. január 1-jétől kell teljesíteni. Lefelé sorolásnál az alacsonyabb előírás főszabály szerint azonnal alkalmazható, a nemzeti hatóság azonban elhalaszthatja a korábbi, magasabb követelmény feloldását.
Így néz ki a bankok rangsora
Az intézményeket öt kategóriába, úgynevezett bucketekbe sorolják. Ezekhez a kockázattal súlyozott eszközállomány arányában meghatározott többlet elsődleges alapvető tőke, azaz CET1-tőke tartozik. A legfelső sávot szándékosan igyekeznek üresen tartani: ezzel is visszatartanák a bankokat a kontrollálatlan további növekedéstől.
|A globálisan rendszerszinten jelentős bankok (G-SIB) 2026-os listája
|Kategória
|Előírt többlettőkepuffer
|Bank
|5.
|3,50%
|Üres
|4.
|2,50%
|JP Morgan Chase
|3.
|2,00%
|Bank of America
|3.
|2,00%
|BNP Paribas
|3.
|2,00%
|Citigroup
|3.
|2,00%
|HSBC
|3.
|2,00%
|Industrial and Commercial Bank of China
|2.
|1,50%
|Agricultural Bank of China
|2.
|1,50%
|Bank of China
|2.
|1,50%
|Barclays
|2.
|1,50%
|China Construction Bank
|2.
|1,50%
|Goldman Sachs
|2.
|1,50%
|Groupe Crédit Agricole
|2.
|1,50%
|UBS
|1.
|1,00%
|Bank of Communications (BoCom)
|1.
|1,00%
|Bank of New York Mellon
|1.
|1,00%
|Deutsche Bank
|1.
|1,00%
|Groupe BPCE
|1.
|1,00%
|ING
|1.
|1,00%
|Mizuho FG
|1.
|1,00%
|Morgan Stanley
|1.
|1,00%
|MUFG
|1.
|1,00%
|Royal Bank of Canada
|1.
|1,00%
|Santander
|1.
|1,00%
|Société Générale
|1.
|1,00%
|Standard Chartered
|1.
|1,00%
|State Street
|1.
|1,00%
|Sumitomo Mitsui FG
|1.
|1,00%
|Toronto Dominion
|1.
|1,00%
|Wells Fargo
|Forrás: FSB
Mit jelent a gyakorlatban felkerülni a listára?
A köznyelvben „túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen”, vagyis too big to fail intézményekként emlegetett bankok szigorúbb szabályozásának célja, hogy válság esetén ne az adófizetőknek kelljen állniuk a mentés költségeit. Ennek négy fő eleme van.
- Magasabb tőkepuffer. A kategóriához rendelt többlettőke a Bázel III minimum-tőkekövetelményeit egészíti ki. Egyes joghatóságokban a belföldön rendszerszinten jelentős bankokra, azaz a D-SIB-ekre vonatkozó szabályok további puffereket is előírhatnak.
- Teljes veszteségviselő képesség, azaz TLAC. A bankoknak a szabályozói tőkekövetelmények mellett ezt a standardot is teljesíteniük kell, amelynek fokozatos bevezetése 2019. január 1-jén kezdődött. A követelményhez olyan kötvények és tőkeelemek tartása kapcsolódik, amelyek csődközeli helyzetben leírhatók vagy részvénnyé alakíthatók. A bail-in révén a veszteséget az állam helyett a befektetők és a hitelezők viselik.
- Előre kidolgozott válságkezelés. A bankoknak csoportszintű szanálási terveket, közkeletű nevükön „végrendeleteket” (living wills) kell készíteniük arról, hogyan lehet őket szükség esetén pánik és piaci összeomlás nélkül feldarabolni vagy felszámolni. Szanálhatóságukat rendszeresen felülvizsgálják: az FSB erre szolgáló eljárásában, a Resolvability Assessment Processben (RAP) az adott intézmény válságkezelési csoportjában részt vevő vezető felügyeleti tisztviselők végzik az értékelést.
- Szigorúbb felügyelet. Magasabb elvárások vonatkoznak a kockázatkezelésre, a kockázati adatok összesítésére, a kockázatirányításra és a belső kontrollokra is.
Nem egyszerűen a legnagyobb bankokat keresik
A jellemzően 29–30 intézményt tartalmazó listára nem pusztán a mérlegfőösszeg alapján lehet felkerülni. A szabályozók öt, egyenként 20 százalékos súlyú szempontot értékelnek:
- Méret: mekkora a bank teljes kitettsége.
- Összekapcsoltság: mennyire ágyazódik be a bankközi piacba, és csődje hány másik pénzintézetet ránthatna magával.
- Helyettesíthetőség: mennyire pótolhatatlanok a szolgáltatásai, például a globális fizetési rendszerekben vagy a letétkezelésben.
- Komplexitás: mennyire foglalkozik bonyolult, nehezen árazható eszközökkel, például tőzsdén kívüli derivatívákkal.
- Határokon átnyúló tevékenység: mekkora a nemzetközi jelenléte, hány országban gyűjt betéteket és hitelez.
A rendszerszinten jelentős pénzügyi intézményekhez (SIFI-khez) kapcsolódó rendszerkockázatok és erkölcsi kockázatok kezelésére 2011 novemberében jelentetett meg átfogó intézkedéscsomagot. Ekkor azonosította a Bázeli Bizottság módszertanával a G-SIB-ek első csoportját a globálisan rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények, a G-SIFI-k körén belül. Azóta új adatok alapján minden novemberben frissíti a névsort; a következő lista 2027 novemberében jelenik meg.
A testület mással is foglalkozik: a bankoktól és az árnyékbankoktól kezdve a kriptoeszközökön át a mesterséges intelligenciáig figyeli a pénzügyi rendszer sérülékenységeit, és egységes szabályozási javaslatokat dolgoz ki. Jogilag kötelező törvényeket nem alkothat, de a tagországok politikai kötelezettséget vállalnak ajánlásainak átültetésére, amelyet az FSB rendszeresen ellenőriz és nyilvánosan értékel.
Az értékelés és a követelmények technikai háttere
A 2026-os besorolás alapvetően 2025 végi adatokra épül. Az alkalmazott módszertant 2018 júliusában fogadták el, és először a 2021 végi adatokra épülő G-SIB-értékelésben használták. Szabályait a Bázeli Keretrendszer SCO40 fejezete tartalmazza, a felülvizsgált módszertant és a magasabb veszteségviselési követelményt pedig a BCBS 2018. júliusi dokumentuma ismerteti.
A bizottság évente közzéteszi a pontszámításhoz használt, frissített nevezőket, a kategóriák küszöbértékeit és az értékelési mintába tartozó bankok nyilvános közzétételeinek hivatkozásait. A mintát a G-SIB-keretrendszer feltételei alapján határozzák meg. A tőkepuffer szerinti kategorizálást a 2012. novemberi frissítés óta alkalmazzák, a nemzeti hatóságok a nemzetközi standardokkal összhangban írják elő a követelményeket. A novemberi listákhoz kapcsolódó magasabb pufferek tizennégy hónappal később, januártól érvényesek.
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