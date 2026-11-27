Fenyvesi Csaba 2004-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát, pályája korai szakaszában a Raiffeisen Bank Zrt-nél dolgozott, mint hitelkockázat kezelő. Az OTP Banknál Banki felvásárlásokért felelős vezető projektmenedzser volt, majd 2007 és 2012 között a KPMG Hungary menedzsereként és igazgatóhelyetteseként szerzett jelentős tanácsadói tapasztalatot, ahonnan a bankszektorba igazolt. 2012-től öt éven át az OTP Banka Srbija pénzügyi igazgatójaként tevékenykedett, majd 2017-ben csatlakozott az MKB Bank Nyrt-hez. Itt kezdetben pénzügyi ügyvezető igazgatóként, később pedig pénzügyi és operatív vezérigazgató-helyettesként kulcsszerepet vállalt a pénzintézet Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésében, az uniós vállalások teljesítésében és a digitális transzformációs folyamatokban.

A Magyar Bankholding és az MBH Bank átalakulásához kapcsolódó stratégiai ingatlan-, infrastruktúra- és szervezetfejlesztési projektek irányításáért is felelt, 2023 és 2024 között a Magyar Fejlesztési Bank pénzügyi és operatív igazgatói pozícióját töltötte be, ezt követően pedig a MÁV Szolgáltatóközpont Zrt. gazdasági és pénzügyi vezetőjeként folytatta munkáját. 2025. októberétől 2026. májusáig a Magyar Acélipar megmentéséért felelős kormánybiztosként tevékenykedett.

Vaszily Miklós szeptember 24-én mondott le az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottságában betöltött felügyelőbizottsági tagi és elnöki tisztségéről.

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