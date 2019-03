10 modern fegyver, amely örökre megváltoztatta a háborúkat

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Maxim-géppuska

Egy cseh Maxim-származék. Fotó: Shutterstock

Klórgáz

Bár korábban is léteztek sorozatlövésre alkalmas gyorstüzelő fegyverek, az első önműködő géppuskát Sir Hiram P. Maxim mutatta be 1884-ben. Miután több kisebb-nagyobb konfliktusban is használták a típust, az első világháborúra a fegyver működési elvéből kiindulva már szinte az összes nagyobb európai hadsereg rendszeresített magának valamilyen géppuskát. A géppuska pusztító tűzereje miatt a gyalogsági- és lovasrohamok lényegében teljesen hatástalanná váltak, ez pedig nagy részben hozzájárult a konfliktus során kialakult, áldozatok millióit követelő állóháború kialakulásához.

Különféle nemzetek gázmaszkjai az első világháborúban. Fotó: Shutterstock

Vickers F.B. 5. és a Fokker E.I.

1915-ben vetettek be először a harcmezőn klórgázt a németek, rövidesen ezután pedig mind az Antant, mind pedig a Tengelyhatalmak széles körben elkezdte alkalmazni vegyi fegyverek sokaságát a harctéren. Egyes becslések szerint csak Európában mintegy 100 ezren haltak meg gáztámadások miatt a világháború végéig és még egymillió ember vált harcképtelenné. Bár az 1925-ös genfi egyezményekben betiltották a mérges gázok nagy részét, egészen a hidegháború végéig nagyhatalmak sokasága kísérletezett gázalapú vegyifegyverekkel, kisebb konfliktusokban még a mai napig fel-felbukkannak olyan gyilkos anyagok, mint például a szarin.

Egy Sopwith Camel és egy Fokker Dr. 1 másolatai. Fotó: Shutterstock

A repülőgépek eleinte felderítési és limitált bombázási célokat szolgáltak ki az első világháborúban (amely önmagában is hatalmas újdonság volt), a vadászgépek megjelenésével azonban lényegében egy teljesen újfajta hadszíntér jött létre az égen. A brit Vickers vállalat még az első világháború előtt elkezdett kísérletezni a repülőgépek más repülőgépek elleni alkalmazásán, 1915-re aztán el is készült a Vickers F. B. 5, az első kifejezetten légi hadviselésre kitalált vadászgép. Nem sokkal ezután a németek is rendszeresíteni kezdték saját vadászgépeiket; az ő megoldásuk, a Fokker E.I ráadásul szinkronizált géppuskával is el volt látva, melynek köszönhetően úgy tudott a pilóta tüzelni, hogy a légcsavart nem veszélyeztette. Az alig 130 kilométer / órás sebességű, mindössze egy "Spandauval" felszerelt Fokkerektől mára eljutottunk a jelentősen kompjuterizált, akár Mach 1,6-os teljesítményre képes F-35-ösökig, melyek akár egy termonukleáris töltetet is képesek pillanatok alatt célba juttatni.