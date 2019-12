Finishben az aukciós évad

A Bodó Galéria december 10-i aukcióján 13 tétel is 2 millió forint feletti áron kezd; közöttük az árverések állandó sztárszereplői, így Kádár Béla, Rippl-Rónai József és Perlrott Csaba Vilmos mellett kevésbé közismert művészek – Fenyő György és Virág Gyula –, továbbá „klasszikus kortársak”, köztük Csernus Tibor és Gyarmathy Tihamér munkáit is megtaláljuk. Egymillió forint feletti árról indul néhány Zsolnay-kerámia és a szoborkínálat legértékesebb darabjai, Stróbl Alajos és Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotásai is. Az aukció teljes anyaga itt tekinthető meg.

Csernus Tibor Aktja (1988, olaj, vászon, 92 x 65 cm) 3,8 millió forintról indul a Bodó Galéria és Árverőház aukcióján.

Másnap a Műgyűjtők Háza tartja immáron 169. árverését. A kínálat gerincét kortárs munkák alkotják; közülük Fajó János, Földi Péter, Pauer Gyula és feLugossy László egy-egy, 240-450 ezer forint között kezdő egyedi munkáját emeljük ki. A sokszorosított művek szerzői között olyan neves mestereket találunk, mint Maurer Dóra, Konok Tamás, Orosz János vagy Anna Mark. A teljes anyagot itt lehet megnézni.

15-én tartja téli árverését a Virág Judit Galéria, ahol a modern magyar művészetet gyűjtők két nagy kedvencétől, Rippl-Rónai Józseftől és Vaszary Jánostól is egy-egy csúcsmű kerül kalapács alá. Rippl-Rónai kukoricás korszakának főműve, a Kertben, a hazai aukciók történetének legmagasabb kikiáltási áráról, 120 millió forintról indul, s a 200-300 milliós becsérték jelzi, hogy könnyen megdőlhet a művész tavaly felállított 170 milliós életműrekordja. Ugyanez igaz Vaszaryra is, akinek a Pesti Duna-korzó tavaly elért 140 milliós rekordárával a festmény most árverezendő párdarabja, a Dunaparti korzó 150-200 milliós taksája áll szemben. „Rekordgyanús” Frank Frigyes korai festménye, a Párizsi autóbusz is, amiért 24 millióról indulva 36-48 millió forintot várnak. Jelentős munkákra lehet licitálni többek között Batthyány Gyulától, Egry Józseftől, Fényes Adolftól, Márffy Ödöntől, Czóbel Bélától, Patkó Károlytól és Ziffer Sándortól is, míg a kortárs anyagból Gyarmathy Tihamér, Nádler István és Hencze Tamás munkáit emeljük ki. A Zsolnay-válogatás az utóbbi évek legerősebb kerámia-együttese, 750 ezer és 3,6 millió forint közötti induló árakkal. Az árverés tételeinek együttes kikiáltási ára meghaladja a 660 millió forintot. A teljes anyag itt található.

Rekordot dönthet Rippl-Rónai József Kertben című festménye (1909, olaj, papírlemez, 51 x 68 cm) a Virág Judit Galéria árverésén

Rögtön másnap lép színre a Kieselbach Galéria, kínálatában egy ugyancsak rekordesélyes sztártétellel, Batthyány Gyula Körhinta című, az 1910-es években született, méreteivel is kiemelkedő főművével, ami 55 millió forintról indulva célozza meg a 75-120 milliós becsértéket. A többi vezető tétel, Kádár Béla, Patkó Károly és Vaszary János 36-48 millió forint között induló festményei csaknem egyidősek, 1928-30 között készültek. Árban közéjük ékelődik egy régi mester, Kupeczky János festménye az 1710-es évekből; a Batthyány-család grófi ágának sarjait megörökítő alkotásra 45 millió forintról indulva lehet licitálni. A Kieselbach árverésein rendszeresen felbukkannak szélesebb körben alig ismert mesterek kvalitásos munkái is; ezúttal többek között a XX. század első felében működött Barzó Endre 12 millión kezdő műtermi páros portréja vagy Ducsay Béla 4 millió forintról indított Szent Sebestyénje tartozik ebbe a kategóriába. Igazi különlegesség Chikán Bálint 151 klasszikus modern és kortárs grafikából álló önarckép-gyűjteménye, amire 6 millió forinton kezdődhet a licit. Az árverés kortárs festészeti anyagából Bak Imre és Fehér László két-két munkájára hívjuk fel a figyelmet. Az aukció teljes anyaga itt tekinthető meg.

Batthyány Gyula Körhinta c. festménye (1910-es évek, olaj, vászon, 150 x 131 cm) a Kieselbach Galéria árverésének legdrágább tétele lehet

December 17-18-án tartja kétnapos szezonzáró árverését a BÁV; az első napon ékszerek és karácsonyi műtárgyak, a másodikon kortárs képzőművészeti alkotások kerülnek kalapács alá. Az itthon eddig nem látott gazdagságú ékszerkollekcióból is kiemelkedik egy 5 nagyobb és számtalan kisebb, összesen 35,9 karátnyi briliánssal ékített art deco platina karkötő, aminek kikiáltási ára 9,8 millió forint. Illik hozzá az az ugyancsak art deco melltű, amit 144, összesen 5 karátnyi briliáns ékít és ami 6 millió forintról indulva lesz megszerezhető. Egy összesen 20 karátnyi briliánssal ékített platina nyakék legkevesebb 1,3 millió forintért lesz hazavihető. Az ékszerárverés teljes anyaga itt tekinthető meg. A kortárs képzőművészeti árverésen több olyan művész, így Maurer Dóra, Lakner László, Keserü Ilona és Nádler István is szerepel, akik az elmúlt hetekben kiállításaikkal, árrekordjaikkal a figyelem középpontjában álltak. A kikiáltási árak a rangos névsor ellenére csak ritkán lépik át az egymilliós küszöböt; a kivételek közé tartozik Sváby Lajosnak a boszniai háború ihlette festménye és Nádler István két papíralapú munkája, ezek 1,2-1,3 millió forintról indulva várják a liciteket.

Sváby Lajos: Nem messze tőlünk (1993, olaj, vászon, 100 x120) c. festményére a BÁV kortárs aukcióján lehet licitálni

A grafikai anyagból kiemeljük az ezekben a hetekben a Kiscelli Múzeumban egyéni tárlattal is szereplő, Párizsban élő Vera Molnar szitanyomatait. 100 négyzet című sorozatának egyik darabja 200 ezer, míg az Anyám levelei című teljes sorozata 380 ezer forintról indul. A festmények, egyedi rajzok és sokszorosított grafikák mellett szokatlanul gazdag a szoborkínálat, többek között Borsos Miklós, Kő Pál, Csíkszentmihályi Róbert, ef Zámbó István, Földi Péter, Tornai Endre András és Mata Attila 180 és 850 ezer forint között induló plasztikáival. Az üvegművészetet Botos Péter 200, ill. 300 ezer forinton kezdő geometrikus munkái képviselik. A kortárs aukció tételei itt találhatóak.

Botos Péter: Két kocka zölddel és naranccsal című üvegszobra (2019, 14,2 x 10,3 x 10,1 cm) is a BÁV kortárs árverésén szerepel

A sort a Pintér Aukciósház karácsonyi árverése zárja december 19-én. A változatos kínálatban 16 tétel kikiáltási ára is eléri vagy meghaladja az egymillió forintot; többségük kortárs munka. A legmagasabb árról, 3,5 millió forintról is egy ilyen indul, ám ezúttal nem festményről, hanem plasztikáról, Csurka Eszter különleges technikával készült patinázott bronzáról van szó. Barakonyi Zsombor, Wächter Dénes és Fehér László festményei 1,8-2 millió forint között kezdenek. A festmények mellett szobrok – többek között Salvador Dalitól és Kerényi Jenőtől –, dísztárgyak és ezüstök is gazdagítják a kínálatot.

Szerző: műtárgy.com