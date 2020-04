Kereskedés a Portfolio Online Tőzsdén – Online előadás

Hogyan működik egy online kereskedési felület? Milyen megbízástípusokkal tudok részvényt vásárolni, vagy eladni? Egyáltalán mi kell ahhoz, hogy a részvénypiac közelébe férkőzzön egy kisbefektető? Ezekre a kérdésekra ad választ online előadásunk.

A zuhanó árfolyamok sokak érdeklődését felkeltették. Tény, hogy a múltban, aki belevásárolt az összeomlásokba jellemzően jól járt, amennyiben képes volt hosszú évekre előretekinteni. Fontos, hogy aki most kötelezi el magát a tőzsdei befektetés mellett, hosszú évekre készüljön, ne a gyors meggazdagodás lebegjen a szeme előtt, és azt a pénzt fektesse be, amelyet hosszú távon is nélkülözni tud.

Online előadásunkon a Portfolio Trader online kereskedési felületeit mutatjuk be, gyakorlati tanácsokat hallhat a platformok használatához.

Tematika:

Mi kell a Portfolio Online Tőzsde értékpapírszámlához?

Vásárolható termékek

Megbízástípusok

Magyar versus külföldi befektetési termékek

