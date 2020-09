A Tesla minden idők egyik legnagyobb kártyavára, ami össze fog omlani

A Tesla kiváló teljesítményt nyújtott a koronavírus válságban is, a cég eladásai alig csökkentek a lezárások alatt, a befektetők pedig egy olyan jövőt áraznak, ahol az amerikai vállalat egyértelmű piacvezető, a jelenlegi árazások mellett legalább 30-40 százalékos piaci részesedéssel. A cég óriási száguldáson van túl, árfolyama csak az idei naptári évben közel 400 százalékkal emelkedett, ám egy elemző mégis arra figyelmeztet, hogy pillanatok alatt összeeshet az árfolyam, ha a befektetők és spekulánsok kijózanodnak, és több figyelmet szentelnek a cég fundamentumainak

Abszurd értékeltség

A New Constructs vezérigazgatója, David Trainer a Teslát a Wall Street legveszélyesebb részvényének nevezte csütörtökön, hozzátéve, hogy ezt az árat és értékeltséget fundamentálisan semmilyen szinten nem lehet indokolni.

Ha a legjobb kimenetelt is nézzük a cég számára, ha 10 év múlva 30 millió autót is adnak el, bekapcsolódnak a biztosítási üzletágba, a Toyotához hasonló haszonkulcsuk is lesz - még akkor is, ha azt hiszed, hogy ez mind valóra válik, a részvényárfolyam még mindig azt vetíti előre, hogy annál az esetnél is jóval magasabb profit jön össze

-mondta Trainer

A Tesla jelenlegi piaci részesedése még jelenleg is bőven kevesebb, mint 1 százalék, hozzátéve, hogy a legtöbb autót eladó Toyota tavaly 10 százalék feletti piaci súllyal rendelkezett, 5 százalék felett végzett még a Volkswagen, Ford, Honda, Nissan és Hyundai is. Ehhez képest a piaci kapitalizációk a következőképpen alakulnak:

Azt gondoljuk, hogy ez egy hatalmas - ha nem a leghatalmasabb – kártyavár, amely készen áll arra, hogy összedőljön

- fűzte tovább gondolatait Trainer.

A részvényfelaprózás utáni ralit is veszélyesnek látja, hiszen ebben az esetben semmilyen értéknövelés nem történik. Egy-egy cég dönthet úgy, hogy szeretne a kisebb befektetőknek is lehetőséget adni a részvénybe fektetésre, és emiatt felaprózza a részvényeit. Ez teljesen érthető egy árszint felett, ez történt most az Apple, vagy a Tesla esetében, de akár hozhatjuk példaként a magyar piacon felaprózott Mol részvényt is. Vannak cégek, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, itt van példának az Amazon, vagy ide vehetjük a Berkshire Hathaway „A” jelű részvénysorozatát, előbbiből 3000 dollár felett, utóbbiból több mint 300 000 dollárért kaphatunk egy darabot.

A Tesla ehhez képest közel 80 százalékot száguldott a részvényaprózás bejelentése óta, és bár a múlt hetet több mint 5 százalék eséssel zárta, az augusztus eleji bejelentés óta még mindig 35 százalékkal van feljebb az árfolyam. Az értékeltsége egészen vad szinteken van, még úgy is, hogy a piaci kapitalizációja 460 milliárd dollárról közel 390 milliárd dollárra csökkent. A cég mostani piaci kapitalizációja, meghaladja a Toyota, Volkswagen és Audi összesített piaci értékét.

Trainer szerint a Tesla a tizedét érheti a jelenlegi árhoz képest:

A Tesla nem tartozik a top10-be Európában az eladott autók tekintetében, …. Úgy gondolom, hogy reálisan 50 dollárhoz van közelebb az értéke, mint a mostani 500 dollárhoz.

Még a FAANG részvényekhez képest is drága

Az elemző nem tesz említést a távoli tervként szereplő teljes önvezetésről, a szeptemberben érkező esetleges új típusú akkumulátorról sem. A Tesla új típusú üzleti modellt is készül bevezetni, online frissítésekkel különböző csomagok válnak letölthetővé és megvehetővé az autókhoz (jobb gyorsulás, jobb akkumulátorteljesítmény stb.) Már csak egy lépés választja el a céget attól, hogy különböző extrákat, egyéb felszereltségeket havi díjas előfizetéssel, úgynevezett „Software as a Service” keretében adjon el. Már az Apple bevételének is több mint 10 százalékát teszik ki az ilyen típusú bevételek, tehát nem kis tételről beszélünk, ha bevezetésre kerül. A Tesla továbbá óriási adatmennyiséggel rendelkezik, az autói mozgását valós időben tudja követni, és a szenzorok a lehető legtöbb információval látják el a céget. A flotta gyorsan növekszik, már több mint 1 millió autó adatait kapják meg nap mint nap. Sokan úgy vélik, hogy a Tesla pont emiatt inkább technológiai vállalat, semmint autógyártó, így az árazása nem is olyan elrugaszkodott.

Másik oldalról nézve, a cég jelenleg a Fiat által kapott pénzzel nyereséges, amit azért kap, hogy a nulla kibocsátású Tesla „flottát” be tudja számolni a saját károsanyag kvótájába, és a cég jelenleg a FAANG cégek átlagos P/E rátáját is messze meghaladja. Persze már az is eredmény, hogy lehet ezt mérni, hiszen a kisebb elektromos autógyártók, mint a Nio vagy a Li Auto még két év múlva is negatív eredményt hoznak a várakozások szerint, így náluk ez az arányszám nem értelmezhető.

A Tesla a jelenlegi elemzői várakozások alapján a 2021-es egy részvényre jutó profitja közel 140-szeresén forog, ami azt jelenti, hogy a befektetőknek jelen pillanatban(nem számolva a növekvő eredménnyel) 140 évet kellene arra várniuk, hogy a befektetés kitermelje a befektetett tőkét. Persze, az eredményben komoly növekedést várnak, illetve egyértelmű, hogy a Tesla név mára összeforrt a környezettudatosabb jövő támogatásával.Az amerikai vállalat egyébként a konkurencia által is elismerten fényévekkel jár a versenytársak előtt nem csak az elektromos autók gyártásában, de az önvezető technológia fejlesztésében is, így a Tesla áll a legközelebb ahhoz, hogy a jövő nagy mobilitási szolgáltatója legyen, többek között ezt is árazzák most a befektetők.

A Tesla hihetetlen száguldáson van túl, a naptári évben közel 400 százalékot emelkedett, míg egy év alatt több mint 800 százalékkal került feljebb.

