Már megint az OTP az egyik leggyengébb láncszem

Szerdán napon belül még emelkedést láttunk a tengerentúli tőzsdéken, azonban Jerome Powell amerikai jegybankelnök sajtótájékoztatója után elromlott a hangulat.A Fed elnöke kiemelte, hogy az amerikai gazdaságnak újabb fiskális stimulusra lenne szüksége, az előző stimulus már egy ideje kifutott, viszont a gazdaságnak égető szüksége lenne rá. A piacok eséssel reagáltak, a Dow enyhe emelkedése mellett az S&P 500 és a Nasdaq is esett. Az ázsiai piacon tovább folytatódott a negatív hangulat, estek a piacok.Az európai piacok is eséssel nyitottak, a német tőzsdén 1,5 százalékos eséssel indult a kereskedés. A BUx mérsékelten esik, de az OTP továbbra is gyenge teljesítményt mutat, a bankpapír részvénye közel 1 százalékkal került lejjebb.