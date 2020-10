Felpattantak a tőzsdék Christine Lagarde szavai után

A pénzügyi vállalatok mellett a légitársaságok részvénxyeit is veszik, a befektetők bíznak a koronavírus válság enyhülésében, és a hangulat is kedvező, így a kockáatosabb ciklikus szektorok is emelkednek. Az emelkedést a múlt héten lemaradó easyJet és Ryanair vezeti, de az Air-France-KLM árfolyama is közel 2 százalékkal emelkedik.