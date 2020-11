Szoros küzdelem az amerikai elnökválasztáson - Nagy emelkedés jöhet az amerikai piacon

Folytatódik az olaj hétfő délután óta tartó ralija és tovább emelkedik a reggeli órákban szinte azzal párhuzamosan, ahogy Donald Trump győzelmi esélyei is jelentősen javultak az amerikai elnökválasztásban. A küzdelem azonban továbbra is meglehetősen szoros, így várhatóan ennek alakulása fogja az árazást is befolyásolni a mai kereskedés során. Egy esetleges Trump győzelem ugyanis kedvezőbb lehet az olajipar számára, mivel az elnök már többször is hangsúlyozta, hogy támogatná a fosszilis energiákat. Ezzel szemben Joe Biden terveiben sokkal hangsúlyosabb a klímavédelem és a megújulók szerepe, ez tehát negatívan befolyásolná az árazást.