Vegyes nyitás a tengerentúlon, ütik a tech szektort

A vegyes hangulatban a ciklikus szektorok kiemelkedően teljesítenek. A tegnapi hatalmas rali után ma is emelkedik az olaj ára, és az olajcégek is kimagasló teljesítményt nyújtanak. A nagy európai cégek mindegyike emelkedik, a Repsol közel 14 százalékkal került feljebb, de az Orlen is nagyot emelkedett. Az OMV, Mol, Shell 3.5-5 százalék közti emelkedést mutatnak, míg a jelenleg "leggyengébben" teljesítő Total árfolyama is közel 2,8 százalékkal emelkedett.

A száguldás mellett az olaj ára is emelkedik, jelenleg már 41 dollár felett alakul az olaj jegyzése.