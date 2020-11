Innováció, ami egyre vonzóbb a befektetők számára

Az online tér szerepének a felértékelődésére a koronavírus megjelenését megelőzően is lehetett számítani, azonban több alszektor jelentős hátszelet kapott az elmúlt évben, aki ezt időben észrevette, jelentős árfolyam emelkedésnek lehetett a részese - mondta a Portfolio-nak Munkácsi Dávid. A Generali Alapkezelő portfóliómenedzsere nem vár hasonlóan heves árfolyammozgást, mint a dotcom lufi kidurranásakor, azonban az elmúlt évek dinamikus növekedése – majd begyorsulás a koronavírus hatásnak köszönhetően – sem lehet általános elvárás a szektorral szemben.

Májusban úgy nyilatkozott, hogy a koronavírus járvány hatására felértékelődik az időzítés és az egyedi részvény, vagy szektor kiválasztás a befektetési döntéseink során. Az elmúlt időszakban mit érdemes kiemelni a Generali Innováció Alappal kapcsolatosan, milyen tényezők állnak az alap teljesítménye mögött?

Kijelenthető, hogy a technológiai szektor – mely az alap fő befektetési területe – nélkül a gazdaság még több szegmensében leállt volna az élet, háztartások tömegével estek volna el a jövedelmüktől, és kerültek volna szorosabb kapcsolatba a vírussal. Az online tér szerepének a felértékelődésére a koronavírus megjelenését megelőzően is lehetett számítani, azonban több alszektor jelentős hátszelet kapott az elmúlt évben, aki ezt időben észrevette, jelentős árfolyam emelkedésnek lehetett a részese.

Az alapban sikerült több, kiemelkedően teljesítő szektort felülsúlyozni, valamint jó beszállási pontokat találni egyedi vállalati sztorikba, ezek döntő többsége az otthoni munka köré épülő befektetési lehetőségek voltak. A home office, online oktatás és a videokonferenciák népszerűsége komoly támaszt jelent a felhő szolgáltatásoknak, mely az egyik legjobban teljesítő befektetési terület idén. A karanténok, lezárások alatt nem meglepő módon megugrott az online költekezés is, legyen az pénzben vagy akár időben kifejezve. A fiatalabb generációknak köszönhetően már nem e-kereskedelemről, hanem m-kereskedelemről lehet beszélni, hiszen a mobilon keresztül történő vásárlások részaránya dinamikusan növekszik.

A videojátékokat készítő vállalatok szintén jelentős árfolyam emelkedésen vannak túl az elmúlt időszakban. Mindhárom előbb említett szektor vállalatait tartalmazó ETF több, mint 50%-os emelkedésen van túl év eleje óta. Természetesen vannak olyan szektorok (robotika, IoT, 5G, fintech, kiberbiztonság) is, melyek teljesítménye ettől elmarad, azonban összességében elmondható, hogy az Alap által figyelt összes szegmens pozitív, kétszámjegyű hozamot tud felmutatni év eleje óta. Ezek az eszközök az alap 50-60%-át teszik ki, a további kitettség pedig egyedi vállalati részvényekből tevődik össze.

Az elmúlt fél év során kiemelt figyelmet fordítottunk a koronavírus elleni vakcina kutatás felől érkező hírekre, jelenleg is több pozíció épül a gyorsteszteket és vakcinákat fejlesztő vállalatok részvényeire.

Összességében elmondható, hogy azok a főbb trendek, melyekre az alap koncentrál – 5G elterjedése, 4. ipari forradalom – továbbra is fontos szerepet játszanak a technológiai fejlődés folyamatában, így érdemes befektetési oldalról is figyelemmel kísérni az innen érkező információkat.

A múlt héten pozitív hírek jelentek meg a BioNTech és a Pfizer által közösen fejlesztett koronavírus elleni vakcináról, melyet heves részvénypiaci mozgások követtek. Meddig tarthat még a felívelése a technológiai részvényeknek, illetve kell-e tartanunk a növekedés és értékalapú befektetések közötti aktív átcsoportosítástól?

A technológiai részvények kapcsán elkerülhetetlen a 2000-es évek eleji internetbuborékkal történő összehasonlítása a jelenlegi helyzetnek. A befektetői társadalom egy része az akkori szituáció megismétlődését várja, én azonban a másik táborhoz tartozom. Véleményem szerint markáns különbségeket lehet felfedezni, hiszen az évezred elején a gigantikusra hízott technológiai vállalatok jelentős hitelállománnyal rendelkeztek és sokszor az ingyenesen elérhető szolgáltatásaik álltak a középpontban, mára a helyzet megváltozott.

A legnagyobb különbséget abban látom, hogy jelentős készpénzállomány áll rendelkezésre a technológiai vállalatok nagy részénél,

a bevételeik egészségesebb vállalati értékelést eredményeznek, továbbá a digitalizáció és internet nem csak egy ígéretes vízió, hanem szerepe a hétköznapokban mára egyértelművé, nélkülözhetetlenné vált.

Mindezek miatt nem várok hasonlóan heves árfolyammozgást, mint a dotcom lufi kidurranásakor, azonban az elmúlt évek dinamikus növekedése – majd begyorsulás a koronavírus hatásnak köszönhetően – sem lehet általános elvárás a szektorral szemben. A pozitív vakcina fejlesztés felőli hírek utáni gyors eszközátrendezés, az alulteljesítő értékalapú befektetésekben történő pozíció felvételek előre kalkulálható folyamatok voltak.

A járvány előtti élethez való visszatérés lehetősége egyre közelebb kerül hozzánk, természetes, hogy a befektetők számára is egyre vonzóbbak az évtizedek óta megbízhatóan teljesítő szektorok, vállalatok. Úgy gondolom ez egy logikus folyamat rövidtávon, ami a hosszabb távú trendekre nem gyakorol érdemi hatást, továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő szektor és egyedi részvény kiválasztásra.

Az alap jelentősebb befektetései között az innovációt és technológiai szektort leginkább húzó FAANG részvények jelentős része nincs benne, vagy legalábbis nem közvetlenül, miért? Van ennek köze az amerikai elnökválasztáshoz?

Az amerikai elnökválasztáshoz nincs köze, már a 2019. februári indulása előtt megfogalmazódott, hogy a gigantikus méretű technológiai vállalatokat alul fogjuk súlyozni. Úgy gondoltuk, hogy a széles körben ismert vállalatokba könnyen lehet befektetni, a legtöbb befektetési alap ezt a stratégiát követi, szinte mindenki számára hozzáférhetőek az információk ezekről a vállalatokról. Az aktív vagyonkezelést, a hozzáadott értéket abban látjuk a Generali Alapkezelő részéről, hogy mélyebbre ásunk, igyekszünk kiválasztani azokat a vállalatokat, melyekről kevesebb szó esik, nincsenek annyira a befektetők figyelmében – mint például az említett FAANG részvények –, vagy éppen valamilyen speciális szolgáltatást nyújtanak.

Az amerikai elnökválasztást megelőző kampánysorozat tovább erősítette ezt a nézetünket, hiszen a technológiai vállalatok adóztatása, feldarabolása központi kérdés volt. A legnagyobb kérdés az, hogy a demokrata párt többségbe tud-e kerülni a szenátusban is, hiszen ez felgyorsíthatja a technológiái vállalatokkal szembeni lépéseket. Rövidtávon a FAANG részvények feldarabolására kevés esély mutatkozik, ezekre érdemes lehet egy jelentős potenciált magában hordozó eseményre gondolni. Elég csak az Amazon tevékenységét áttekinteni, hiszen az internetes kereskedelmen túl a felhőszolgáltatásban is éllovasnak számít, a cloud üzletágban a piac egyharmadát teszi ki.

A következő évtized trendjeit figyelembe véve, milyen szektorok növekedési kilátásaiban hozta a legnagyobb változásokat a Covid válság és az amerikai elnökválasztás?

Ahogy az imént említettem az elnökválasztás kapcsán még maradt megválaszolatlan kérdés és elképzelhető, hogy csak januárban derül ki a szenátus végleges összetétele, ami a legfontosabb változtatások miatt kulcskérdés. Az Innováció Alap szempontjából egyértelműen pozitívum a jelenlegi elnöki ciklussal szemben, hogy az alternatív energia szerepe és támogatottsága fel fog értékelődni, hiszen az alap által követett harmadik fontosabb trend a környezetvédelem. A szél- és napenergia, valamint az elektromos autózás népszerűsítése Joe Biden egyik fontos programja, melynek első lépése lehet, hogy a párizsi klímaegyezménybe visszalépteti Amerikát. Ez a lépés a következő években növelheti a szektorba áramló befektetés összegét, az itt tevékenykedő vállalatok kedvezőbb környezetben működhetnek és szélesebb kör számára válhatnak elérhetővé az elektromos autók, illetve energia felhasználásunk is környezetbarát irányt vehet.

A koronavírust megelőzően az 5G hálózatok iránti igény az ipari felhasználás felől érkezett, hiszen az ipari fejlődést már nem támogatták megfelelően a korábbi hálózatok.

Az elmúlt hónapok következménye, hogy jelentős mértékben megnövekedett a lakosság körében is a digitális adatmennyiség,

ezek a folyamatok pedig rávilágítanak arra, hogy szükség van a gyorsabb adatátviteli sebességre, valamint az egymással valós időben kommunikálni képes eszközökre.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az a véleményem, hogy a 2025-re várt 53%-os 4G kapcsolati arány szemben a 14%-os 5G-vel sokkal közelebb lesznek egymáshoz, melyben nagy szerepet játszik az Apple új telefonjának megjelenése is, ami már 5G kompatibilis. Hasonlóan a 3G és 4G kompatibilis telefonok térhódításakor tapasztaltakhoz, az 5G-s eszközök elterjedése is magával fogja hordozni a különböző applikációk, új felhasználási lehetőségek fejlődését, melyek a virtuális valóságra, mesterséges intelligenciára fognak építeni.

Az így generált digitális adatmennyiség is a várt növekedés felett alakulhat, melyben nagy szerepet játszhat az okos eszközök dinamikus növekedése is. Az egészségünk megőrzése, szinten tartása és akár az állapotjavítás szempontjából nézve a hordható okos eszközök nagy segítségére lehetnek az emberiségnek, mely dinamikusan fejlődhet a következő évtizedben. Az előbb említett eszközökben közös, hogy szenzorokkal vannak ellátva, így az ezeket a chipeket gyártó vállalatok növekedési kilátásai is számottevőek, főleg ha a virtuális valóság és mesterséges intelligencia iránti növekvő igénnyel is kalkulálunk.

Vannak tervben további változtatások az alapkezelő befektetési alap-struktúrájában?

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is indítottunk egy új befektetési alapot, mely a luxus termékek iránti növekvő igényre és a luxuscikkeket előállító vállalatokra fókuszál, Generali Deluxe Részvény Alap néven. Bízva abban, hogy a koronavírus ellen hatékonyan tud az emberiség védekezni és 2021-ben fokozatosan visszatérhetünk a korlátozások feloldását követően a megszokott életvitelünkhöz, a globális növekedés pedig visszatér a vírus előtti pályára. Ezt jelentős fiskális és monetáris támogatás övezheti, melynek köszönhetően a likviditási helyzet globálisan nem változik jelentősen az elmúlt időszakhoz képest.

A következő évben pedig terveink szerint EUR és USD sorozatok indításán keresztül szeretnénk elérhetővé tenni a deviza-megtakarítással rendelkezőknek is a Generali Innováció Alapot.

