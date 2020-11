Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?– Online előadás, szombat esete

Hogyan működik egy online tőzsdei kereskedési felület? Milyen megbízástípusokkal tudok részvényt vásárolni, vagy eladni? Egyáltalán mi kell ahhoz, hogy a részvénypiac közelébe férkőzzön egy kisbefektető? Ezekre a kérdésekra ad választ online előadásunk.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A zuhanó majd száguldó árfolyamok, az elnökválasztást övező árfolyamugrálás és a Pfizer vakcina sokak érdeklődését felkeltették. Tény, hogy a tőzsde az elmúlt 50 évben, hosszú távon minden más befektetési formát lepipált a hozamot illetően, ám most csúcsközelben vannak az árfolyamok. Érdemes-e most még tőzsdei befektetésben gondolkodni, illetve várható-e erőteljesebb korrekció? Az előadáson az előbbi témákat is körbejárjuk.

Regisztráció a díjmentes előadásra

Tematika:

Miért pont a tőzsde?

Megtakarítási, befektetési praktikák

Megbízástípusok

Magyar versus külföldi befektetési termékek

Időpont: 2020. november 28. 19:00

Helyszín: az internet