Erste: érdemes óvatosabbnak lenni vírusszámok miatt

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"A piaci hangulatot továbbra is alapvetően a koronavírussal kapcsolatos hírek mozgatják. Novemberben három amerikai vakcinafejlesztésről is pozitív hírek érkeztek, melyek masszív vételi hullámot indítottak be a részvénypiacokon, főként azokban a szektorokban, melyek idén a járvány veszteseinek lettek elkönyvelve és alaposan lemaradtak. Bár a vakcinákkal kapcsolatban még számos bizonytalansági tényező maradt (logisztikai problémák, beoltási hajlandóság), a befektetők többsége láthatóan azzal számol, hogy jövő nyártól a gazdasági aktivitás visszatér a normális kerékvágásba. Erre utal az is, hogy az esetszámok újabb masszív emelkedése – ami a szigorodó korlátozó intézkedések miatt várhatóan ismét gazdasági visszaesést eredményez majd a negyedik negyedévben – különösebben nem érezteti a hatását a piacokon.

Az amerikai választások eredményeit is egyértelműen pozitív reakciók követték. Bár a szenátusban megmaradt republikánus többség miatt nehezen képzelhető el, hogy gyors megállapodás születne a korábban remélt nagy volumenű fiskális csomagról, viszont a befektetőknek így attól sem kell tartaniuk, hogy a demokraták által belengetett adóemelési és regulációs hullám erőre kap. A hatalomátadás ugyan nem megy simán, de egyelőre sikerült elkerülni az extrém forgatókönyveket. Az amerikai jegybank pedig továbbra is extrém laza politikával támogatja a piacokat, a kamatok emelkedésére a közeljövőben senki sem számít.

Európában annyival még jobb is a helyzet, hogy az országok egy jelentős részében a koronavírus második hulláma gyengülni kezdett és egyre több helyen merül fel a korlátozások fokozatos lazítása. Ugyan az utolsó negyedéves GDP visszaesése elkerülhetetlennek látszik, de ennek mértéke messze nem lesz a tavaszihoz fogható. Ráadásul jó esély van arra, hogy az Európai Központi Bank napokon belül bővíti piactámogató programjait (várhatóan további eszközvásárlások, illetve hosszútávú hitelek formájában). Némileg beárnyékolja a képet, hogy a nyáron elfogadott gazdasági mentőcsomag a jogállami feltételekkel kapcsolatos viták miatt késésben van, de láthatóan a piac azzal számol, hogy a megállapodás csak egy kis idő kérdése.

Portfólióinkban a részvények súlyát lecsökkentettük a semleges / benchmark szintekre a korábbi enyhe felülsúlyozásról. Az óvatosságot elsősorban az indokolta, hogy a gyors romlást mutató vírus-statisztikák nyomán megnőtt a korlátozó intézkedések további szigorításának az esélye, Európa mellett az Egyesült Államokban is. Ennek nyomán a rövid- és középtávú növekedési kilátások egyértelműen romlottak, ráadásul az amerikai választások eredményeképpen a közeljövőben nem lehet jelentősebb fiskális élénkítést sem várni a tengerentúlon. A részvényeladásokból befolyó pénzeket átmenetileg alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe és rövid kötvényekbe fektettük. Hosszabb távon a vakcinafejlesztések és a folytatódó fiskális és monetáris támogatás miatt pozitívabbak vagyunk a részvénypiaci kilátásokkal kapcsolatban. "

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.