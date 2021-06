Big Tech: mi lesz most a nagy technológiai részvények sorsa? - online előadás szerda este

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Facebook, Google (Alphabet), Netflix, Apple, Microsoft, Amazon. Ezek a részvények a világ legismertebb nevei, megkerülhetetlen tényezők mind az interneten, mind a részvénypiacokon. Bár a koronavírus válság során nagyon jól teljesítettek, az idei évben komoly kihívások elé kerültek, és volt amelyik egyelőre nem is volt képes kimászni a korrekció gödréből. Mi lesz most a sorsa ezeknek a részvényeknek? A technikai elemzés szemszögéből megnézzük őket mindegyik időtávon. Az előadás végén a felmerülő kérdésekre is igyekszünk választ adni.