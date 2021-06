Szárnyal a magyar tőzsde, mindenki az amerikai kamatdöntésre vár

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A vezető amerikai tőzsdéken többnyire jó teljesítményeket láthattunk tegnap, az emelkedést a tech-túlsúlyos Nasdaq vezette. Bár egyelőre nem látni jelentős mozgásokat a piacon, a héten a tartja ülését az amerikai jegybank, amely irányt adhat az amerikai tőzsdéknek, valamint Jerome Powell is megszólal majd, a nagy kérdés pedig az lesz, hogy a Fed továbbra is csak átmenetiként gondol az infláció megugrására, vagy esetleg kilátásba helyezi a laza monetáris politika valamilyen szintű szigorítását. Az ázsiai tőzsdék ma többnyire jól teljesítettek, többnyire jó hangulatú kereskedést láthatunk Európában is, a magyar BUX index tegnapi csúcsdöntése után ma is pluszban van.