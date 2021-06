Lefordulás a tőzsdéken, a magyar piac is gyengélkedik

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár múlt pénteken vegyesen zártak az amerikai tőzsdék, az S&P 500 így is új történelmi csúcsra került és az index négy hónap alatt a legjobb heti teljesítményét tudhatja maga mögött. Ezt követően az ázsiai tőzsdéken már nem volt teljesen egyértelmű az irány és Európában is mérsékelt, de leginkább negatív elmozdulások látszanak, a magyar tőzsde relatív alulteljesítő, az OTP és a Mol is gyengélkedik ma.