Rég nem látott csúcson az amerikai infláció, oldalazás Európában – mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Európában kisebb ingadozások mellett leginkább oldalazást láthattunk a vezető részvényindexeknél tegnap, délutánra jött egy kisebb hangulatromlás, a magyar tőzsde is mínuszban zárt, bár a Mol ennek ellenére is jól teljesített. Az amerikai tőzsdéken mérsékelt esés látszott a keddi kereskedésben, miután a friss adatok alapján az amerikai infláció 30 éves csúcsra ugrott. Elindult emellett a második negyedéves gyorsjelentési szezon is, a fókuszban tegnap a nagybankok voltak. Az inflációs adatok mellett a piaci szereplők továbbra is a Covid-változatokat, különösen a delta variáns aggasztónak mondható terjedését figyelhetik. Ma az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, a határidős részvényindexek pedig szintén kedvezőtlen piacnyitást vetítenek előre Európában.