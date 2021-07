Lefordulás a magyar tőzsdén, nem találja magát a bitcoin

A késő délutáni órákra jelentősen elromlott a hangulat a magyar tőzsdén, az esést a blue chipek közül első sorban a Molnak köszönhetjük - a tegnapi komoly esés után ma is lejtmenetbe kapcsolt az olaj árfolyama, ezzel párhuzamosan a tőzsdéken jegyzett olajvállalatok, így a Mol is kifejezetten rosszul teljesít ma is, jelenleg 1,2 százalékos a mínusz a papírnál.

Emellett az OTP részvénye 1,05 százalékos, a Magyar Telekom papírja pedig 0,7 százalékos mínuszban van, egyedül a Richter tudott feljebb kerülni, jelenleg 1,05 százalékos a plusz a gyógyszergyártónál. Az esésnek egyébként a bizonytalan nemzetközi hangulat és az izraeli kémbotrány mellett technikai okai is lehetnek, a június vége óta tartó oldalazó trendből ugyanis letörni látszik az árfolyam.