A delta variáns aggasztja a befektetőket, iránykeresés jöhet a tőzsdéken

Kellemes meglepetést okozott a Richter a befektetőknek ma hajnalban közzétett első féléves jelentésével, a második negyedévben szinte minden tekintetben az elemzői várakozásokat felülmúló számokat közölt a hazai gyógyszergyártó. A bevétel kétszámjegyű ütemben nőtt, az üzemi eredmény pedig különösen nagyot ugrott, részben annak köszönhetően, hogy a működési költségek a bevételnél kisebb mértékben emelkedtek, részben pedig annak eredményeként, hogy a bázisidőszakot egy jelentős negatív egyszeri tétel terhelte, ami az idei második negyedévben nem állt fenn. A pénzügyi eredmény soron elkönyvelt veszteség azonban az adózott eredmény jelentősen csökkentette az egy évvel korábbi szintről, erre azonban számítottak az elemzők, így ebben a tekintetben is felül tudta teljesíteni a várakozásokat a cég. Az első félév alapján jó úton halad a Richter afelé, hogy teljesítse az idei 5 százalékos bevételnövekedési célt. A Vraylar amerikai royalty bevételei továbbra is dinamikusan növekszenek és január óta az Evra is jelentősen hozzájárul a gyógyszergyártó növekedéséhez.