Két gyógyszercég, akikre érdemes lesz odafigyelni augusztusban

A biotech szektort leginkább az acélidegekkel rendelkező befektetőknek szokták javasolni, kifejezetten volatilis, változékony miliőről van ugyanis szó az iparág esetében. Az orvosi és gyógyszeripari kutatás egyszerre jár magas általános költségekkel és hosszú évekig tartó kutatási idővel, amely kombináció miatt a befektetőknek rendkívül megfontoltnak és türelmesnek kell lenniük, és gyakran akár 5-10 éves időkeretekkel kell számolniuk addig, amíg révbe nem ér egy-egy kiszemelt vállalat - vagy éppen egyáltalán nem jön össze a történet, és a részvény kiválasztásába fektetett energia és természetesen a tőke is odavész. De ha egy biotech vállalat egyszer piacra dob egy új gyógyszert, ami egy jelentős betegbázis igényeit elégíti ki valamilyen úttörő módon, akkor akár többszörösen is megtérülhet a befektetett tőke és idő. Cikkünkben két olyan, kifejezetten alacsony piaci értékkel rendelkező vállalatot nézünk most meg, melyek gyógykészítményei az amerikai Élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet engedélyeztetésére vár.