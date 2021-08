Esik a Mol, bizonytalanság a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A tengerentúli tőzsdéken bizonytalanság volt látható a tegnapi kereskedésben, elsősorban a járvány berobbanása és ennek potenciális gazdasági következményei miatt, de kedvezőtlen befektetői bizalmi index is érkezett Európában, ez ugyancsak ronthatta a hangulatot. A hétvégén komoly felpattanást láthattunk a kriptovaluták piacán, a bitcoin, az ether és a dogecoin jegyzése is jócskán feljebb került a mögöttünk álló napokban és hétfőn is jelentős emelkedést láthattunk az eszközöknél, ma azonban egyelőre nem láthatunk markáns elmozdulást. Ma az ázsiai tőzsdék többnyire rosszul teljesítettek, míg Európában óvatos emelkedést láthatunk a piacnyitásban. Itthon érkezett egy fontos gazdasági adat, meglepően nagyot esett az infláció Magyarországon: a júniusi 5, százalékról júliusban 4,6 százalékra esett vissza a ráta, ezz elmarad az előzetes várakozásoktól, a szakemberek kicsivel 5 százalék alatti áremelkedési ütemre számítottak.