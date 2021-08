Bizonytalanság a tőzsdéken, lassan kezdődik a várva-várt konferencia

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma a befektetők elsősorban a Fed ma kezdődő háromnapos Jackson Hole-i konferenciájára figyelhetnek Európában és a tengerentúlon is, ráadásul most van aktualitása is az eseménynek, hiszen hónapok óta készül a szigorításra a jegybank. Ma az ázsiai tőzsdék rosszul teljesítettek, míg ugyancsak kedvezőtlen hangulatú piacnyitást láthattunk Európában, a kép a délutáni órákra sem igazán változott. A Jackson Hole-i konferencia előtti általános bizonytalanság mellett egy kedvezőtlen német makroadat is rontja a befektetői hangulatot. A borongós befektetői hangulat a kriptovaluta-piacot sem kíméli, 5 százalék körüli mínuszban vannak a legjelentősebb eszközök jegyzései. Bizonytalan piacnyitást láthattunk a tengerentúlon, a hangulatot árnyalhatja egy kedvezőtlen makroadat, miszerint a vártnál kevésbé emelkedett az amerikai gazdaság teljesítménye a második negyedévben.