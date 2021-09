Rossz nyitás a tengerentúlon, a magyar tőzsdén is olvadnak a pluszok

Az OTP húzza a magyar tőzsdét, tudjuk ezt már régóta, hiszen a magyar bankrészvény messze a legnagyobb forgalmú papír, de most az új magyar tőzsdei csúcs is az OTP-nek köszönhető, miközben a Mol és a Magyar Telekom jóval a korábbi maximuma alatt áll, és a Richter sincs rekordszinten, az OTP új csúcsra ment, ez pedig rekordszintre emelte a BUX-ot is. Az érdekes azonban az, hogy a rekord ellenére az OTP részvényei bizonyos szempontból még mindig olcsónak mondhatók, ráadásul a technikai kép is támogató, annak ellenére érik már egy korrekció.