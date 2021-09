Mennyire jó dolog ma megöregedni Magyarországon?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kezd talpra állni a világgazdaság a koronavírus okozta negatív spirálból, de még nem tudni, mit okoz a törékeny gazdasági fellendülésnek az egyre biztosabbnak tűnő negyedik hullám. Bár a pandémia elején úgy tűnt, a megtakarítások is megsínylik a járványt, a félelem rövid éltűnek bizonyult: ahogyan a világban, úgy Magyarországon is jelentősen nőttek a lakossági megtakarítások. De mi lesz a pandémia során felhalmozott extra megtakarítások sorsa? Erre is keressük a választ a Portfolio mai Öngondoskodás 2021 konferenciáján, amelyről élőben tudósítunk a nap folyamán.