Rég nem látott magasságokban az olaj ára, lefordulás a tőzsdéken

A mai kereskedésben is kisebb ralit láthatunk az olaj árában, a WTI típusé 1,5 százalékos pluszban van, így hordónként 83,5 dolláros az árfolyam, míg ugyancsak 1 százalék feletti a plusz a Brent típusnál is. A WTI jegyzése idén már 72,6 százalékot száguldott, míg a Brent jegyzése 66,3 százalékkal került feljebb - majdnem napra pontosan hét éve nem láthattunk ilyen magas olajárat. Mindeközben az európai gázár is jelentős emelkedésen van túl, a földgáz novemberi határidős ára a holland TTF gáztőzsdén ismét 100 dollár fölött jár.