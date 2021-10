Emelte a jegybank az alapkamatot, nem lepte meg a befektetőket a döntés

2021 október 19-én a Gloster és a Minero IT Hungary Kft. tulajdonosai szerződést kötöttek a Minero IT többségi tulajdonrészének adásvételéről. A német autóiparba több mint tíz éve sikeresen beszállító Minero a zárást követően a Gloster és a müncheni székhelyű multinacionális Sulzer német-magyar vegyesvállalataként működik tovább. A tranzakció célja, hogy a társaság magyar fejlesztő csapata tudását és kapacitását tovább bővítve a jelenleginél is több, nagy hozzáadott értékű, innovatív, high-tech fejlesztést tudjon beszállítani az európai járműiparba. Az akvizícióval egyidőben a Gloster elindítja nemzetközi fejlesztési és innovációs üzletágát, melynek vezetésével Sárközi Zoltánt, a Minero IT Hungary Kft. alapítóügyvezetőjét bízza meg.