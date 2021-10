Ugyanolyan piaci buborékot hoz majd az ESG, mint a kriptodevizák

A Nemzetközi Pénzügyi Intézet vezetője szerint piaci buborékot fog létrehozni az, hogy egyre többen akarnak befektetni a fenntarthatóságról szóló történetekbe – számol be a hírről a CNBC

A CNBC Fenntartható Jövő Fórumán beszélt arról Tim Adams, a Nemzetközi Pénzügyi Intézet vezére, hogy a most látott befektetői érdeklődés az ESG termékek iránt elkerülhetetlenné teszi, hogy az eszközárak meghaladják a fundamentumok szerinti értéket. Mindig vannak buborékok, ezt a leckét a történelem már megtanította. Ha valaki ezt látja be, az naiv – mondta.

A nagy technológiai vagy gazdasági átalakulások idején mindig vannak buborékok, ugyanezt látjuk most a kriptoeszközök piacán is, és ugyanezt láttuk az internet betörésénél is az 1990-es években. Elkerülhetetlen, hogy legyenek buborékok, hiszen túl nagy a kereslet a kínálathoz képest – tette hozzá.

A szakember szerint a megfelelő jogszabályok és az ellenálló pénzügyi rendszer megléte viszont nagyban hozzájárul ahhoz, hogy még buborékok idején is fennmaradjanak az ígéretesnek tűnő vállalatok. Szerinte olyan cégek lesznek a következő Amazon és Tesla, amelyekről ma még nem is hallottunk.

A Fortune Business Insights júliusi jelentése szerint a globális zöld technológia és fenntarthatósági piac 2028-ra 41,6 milliárd dollárt is kitehet, miközben tavaly még csak 9,57 milliárd volt ebben a szektorban. A Roland Berger még áprilisban adott ki egy jelentést, amely szerint a környezettechnológiából és az erőforrás-hatékonyságból származó globális bevételek 2030-ra elérhetik a 9400 milliárd eurót.

