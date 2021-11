Jól teljesít a BUX, a Richter húzza a magyar tőzsdét

A késődélutáni órákban továbbra is kitart a magyar tőzsde emelkedése, jelenleg 0,3 százalékos a plusz a BUX indexnél, a jó teljesítmény továbbra is elsősorban a Richternek köszönhető. Európa vezető tőusdéin is javult valamelyest a hangulat, a francia CAC és a német DAX is pluszban van már, a brit FTSE 100 azonban komoly, 0,7 százalékos mínuszban van.