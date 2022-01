Tovább tombol a bika Európában? Milyen részvényeket érdemes most venni? - online előadás hétfő este

Portfolio 2022. január 14. 16:41

Továbbra is nagyon erős a legtöbb fontos európai piac, a befektetők széles körben veszik a részvényeket. Előadásunk során a technikai elemzés segítségével arra keressük a választ, hogy meddig tarthat még a trend, mely szektorok és ágazatok lehetnek erősek. Továbbá megnézünk néhány olyan részvényt is, amelyik árfolyama tovább profitálhat a jó hangulatból, és felülteljesítő maradhat középtávon is. Ennek során érintünk néhány olyan indikátort és formációt, amelyek megerősítésként szolgálhatnak a kereskedők számára. Az előadás végén igyekszünk a femlmerülő kérdésekre is választ adni.