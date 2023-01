Egyre jobb a hangulat, emelkednek a tőzsdék

A befektetők kifejezetten gyenge gyorsjelentési szezonra készülnek, amely valószínűleg megerősíti az értékalapú részvények dominanciáját a növekedési papírokkal szemben - derül ki Bloomberg legfrissebb felméréséből. A következő hetekben ismét a vállalati gyorsjelentéseké lesz a főszerep, és a várakozások alapján szűkölő marzsokra és lassuló bevétel- és profitdinamikákra lehet számítani. A szokásokhoz híven most is az amerikai nagybankok fogják indítani a sort pénteken, de azért arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy nappal előtt egy másik piacmozgató esemény is lesz, ugyanis közzéteszik a decemberi inflációs adatot az Egyesült Államokban, ami a Fed monetáris politikája szempontjából kifejezetten fontosnak számít.