Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe! - Díjmentes, interaktív online előadás

A sikeres kereskedőket a sikertelenektől az választja el, hogy hol lépnek be és hol lépnek ki a pozícióból. Senkinek nincs jövőbe látó szemüvege, de a grafikonon fellelhető fontos szintek azonosításával sokat javíthatunk esélyeinken a tőzsdeparketten.

De miért ilyen fontosak? A hosszú távon is profitábilis kereskedési stratégiák alappillére a támasz-ellenállás, erre célszerű minden kereskedőnek felépítenie a belépési és kilépési rendszerét. Ezen szintek figyelmen kívül hagyása mellett nem érhetsz el konzisztens eredményt, hiszen a kockázatkezelésben is meghatározó szerepet töltenek be.

Online előadásunkon olyan gyakorlati, jól bevált módszereket mutatunk, amelyek segítségével a kezdő kereskedők is maguk mellé állíthatják a valószínűségeket.

Többféle megközelítés létezik azzal kapcsolatban, hogy miképpen válasszuk ki a kereskedési, befektetési célpontokat a tőzsdén. Az egyik ilyen közkedvelt eszköz a technikai elemzés, mely során az árfolyamgrafikon hullámzását, a múltbéli mozgásokat, a trendet vizsgáljuk, és ebből kiindulva készülünk fel a jövőbeli lépéseinkre, azaz fontos döntéstámogatást lát el a technikai elemzési eszköztár. Kezdőként az elindulás viszont bonyolultnak tűnhet, és pont ennek a megkönnyítését segíti a Portfolio Trader online előadása, mely során a legfontosabb kezdő lépéseket, az alaptechnikákat mutatjuk be aktuális tőzsdei árfolyamgrafikonokon.

Tematika:

Mit mutat a grafikon?

Támasz, ellenállás

Trendek indikátorok

Az előadás interaktív, ha bármire kíváncsi vagy, kérdezz bátran!

Időpont: 2023. március 19. 19:00 - 19:45

Helyszín: az internet

