Valódi sztár lett a forint - De meddig lehet ez még így?

Április 13-án 17:30 és 18:50 között újra ingyenes online klubot szervezünk a Portfolio Signature előfizetői program tagjai számára. A rendezvényen a forint kilátásait elemezzük a vezető tőkepiaci szakemberek segítségével.

Mi az a Portfolio Signature online klubesemény?

A Portfolio Signature portálunk előfizetői programja, melynek keretén belül kiemelt elemzésekkel, prémium hírlevelekkel, valamint online és személyes klubeseményekkel segítjük olvasóinkat, hogy könnyebben tájékozódhassanak napjaink komplex gazdasági környezetében.



A havi előfizetés bármikor lemondható, díja 2 490 forint, az éves előfizetés pedig 29 845 forintba kerül.



További információ előfizetői programunkról ide kattintva érhető el.

Több hónapnyi erősödés után már majdnem elfelejtettük, milyen érzés, amikor az euró árfolyama négyessel kezdődik. Aztán március közepén az amerikai bankcsődök és az európai pénzügyi szektorral kapcsolatos félelmek ismét rávilágítottak arra, hogy a forint továbbra is az egyik legsérülékenyebb deviza Európában és a feltörekvő piacon. A magyar devizával kapcsolatban továbbra is vannak komoly kockázatok, így a jelek szerint az extrém magas, 18 százalékos irányadó kamat is csak átmenetileg tudja távol tartani a spekulánsokat a forinttól.

A pontos menetrend

A 2023. április 13-án, online megrendezésre kerülő klubesemény programja a következő:

17:30 - 17:35 Köszöntő

17:35- 18:35 Panelbeszélgetés

A beszélgetés résztvevői:

Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető, Equilor Befektetési Zrt.

Nyeste Orsolya, vezető elemző, Erste Bank

Török Zoltán, vezető elemző, Raiffeisen Bank

Moderátor:

Beke Károly, elemző, Portfolio

18:35 - 18:50 Résztvevők kérdéseinek megválaszolása

A tervezett témák

Miért lett megint forró a talaj a forint talpa alatt?

Elérheti a 2022-es csúcsot az euró jegyzése 430 felett?

Mikor térhet vissza a háború előtti 350-es árfolyam?

Mik most a legfontosabb kockázatok a forint szempontjából?

Mi lesz a magyar devizával, ha nem jönnek az uniós források?

Hogyan alakulhat az MNB monetáris politikája?

Mikor váltsunk eurót a nyaraláshoz?

Helyszín és időpont

Időpont: 2023. április 13. 17:30

Helyszín: Online, pontos részleteket a klub előtti napokban küldünk emailen

Részvételi feltételek

Ez a rendezvény ingyenes, de csak aktív Portfolio Signature-előfizetéssel látogatható. A részvétel regisztrációhoz kötött.

Ha a részvétel érdekében csatlakozna a Portfolio Signature előfizetői programhoz, azt ezen a linken teheti meg. Az előfizetésért cserébe hozzáférést kap kiemelt elemzéseinkhez, prémium hírleveleinkhez, valamint részt vehet személyes és online klubjainkon, melyeken vezető gazdasági elemzők segítségével értelmezzük a minket körülvevő világot.

A havonta megújuló, bármikor lemondható Portfolio Signature-előfizetés díja 2 490 forint, az éves előfizetés pedig 29 845 forintba kerül.

