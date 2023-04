Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások - Díjmentes online előadás

Többféle megközelítés létezik azzal kapcsolatban, hogy miképpen válasszuk ki a kereskedési, befektetési célpontokat a tőzsdén. Az egyik ilyen közkedvelt eszköz a technikai elemzés, mely során az árfolyamgrafikon hullámzását, a múltbéli mozgásokat, a trendet vizsgáljuk, és ebből kiindulva készülünk fel a jövőbeli lépéseinkre, azaz fontos döntéstámogatást lát el a technikai elemzési eszköztár.

Folyton-folyvást halljuk az ismerőseinktől, hogy milyen befektetésekkel mekkora hozamokra tettek szert, mi meg csak magunkban bosszankodunk, hogy erről is, meg arról is lemaradtunk, de a zár nyitja a mi kezünkben van. Félreértés ne essék a tőzsde kerítése sem kolbászból van, vannak kockázatok, buktatók, de tanulással, elhivatottsággal bárki belevághat. Online előadásunkon olyan gyakorlati, jól bevált módszereket mutatunk, amelyek segítségével a kezdő kereskedők is maguk mellé állíthatják a valószínűségeket.

Tematika:

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk?

Hogyan válogass a termékek közül?

Milyen megbízástípusok vannak?

Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül?

Röviden összefoglalva, kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!

Az előadás interaktív, ha bármire kíváncsi vagy, kérdezz bátran!

Regisztráció és további információ

Időpont: 2023. április 23. 19:00 - 19:45

Helyszín: az internet

