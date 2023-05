Nagyot ment a Gen Z Fest, agytágítás után megérdemelt a lazulás

Szabóné Vizi Beáta, az ÁKK Zrt. belföldi tőkepiaci és lakossági főosztályának vezetője az állampapírok szerepéről és előnyeiről tartott előadást. Elmondta, hogy jelenleg 8 féle állampapír közül lehet választani, a legfontosabb előnyük pedig az, hogy mindegyik kamatadó-mentes. Azért is érdemes állampapírt vásárolni, mert kockázatmentes befektetések, bármikor hozzájuk lehet férni, a kamatozásuk pedig kimagasló, a legnépszerűbb termék, a PMÁP jelenleg 16%-on fut. Állampapírt személyesen is lehet vásárolni a Magyar Államkincstárnál és más forgalmazóknál, de akár online is lehet számlát nyitni ügyfélkapun keresztül. Érdemes havonta félretenni, így egy akár egy nagyobb megtakarítást is el lehet érni, de akár egyszeri befektetésre is megfelelőek az állampapírok. A kamatos kamatnak óriási értéke van, sokkal több pénzt lehet ezzel gyűjteni, mint más befektetésekkel. Ha most befektetnénk egymillió forintot egy 7 éves állampapírba, és minden kamatot újra befektetnénk, 600 ezer forintos nyereséget könyvelhetnénk el a futamidő végén.