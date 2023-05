Hollywoodi produkciókba fektet a Széchenyi Alapok, új vezetéssel stúdió építésbe is beszállnának

A tavalyi évben látványosan átrendeződött a kockázatitőke piaca, a magas kamatok mellett és tartósan kiszámíthatatlan pénzpiaci környezetben felértékelődött a tőke szerepe. A Széchenyi Alapoknál az elnök-vezérigazgatói tisztséget új szakember tölti be Deme Géza személyében, akivel továbbra is a nagyobb - például tőzsdére lépés környéki, sikeres - vállalatokban keresik a befektetési lehetőséget, de olyan új területek felé is nyitnának, mint a filmfinanszírozás, amitől kivételes megtérülést várnak, és hosszú távon, még akár stúdió építésbe is beszállnának. Interjú.

Miért volt szükség vezetőváltásra a Széchényi Alapoknál, mik azok a területek, folyamatok, ahol változtatni kell az alap működésében, és hogyan értékelné az eddigi eredményeket?

Alapításának második évtizedére a Széchenyi Alapok elért egy olyan cégméretet, aminél már szükségessé válik az operatív és stratégiai irányítás újragondolása. Olyan operatív vezetőre van szükség, aki a pénzügyi területen eltöltött évei alatt széleskörű tapasztalatokat szerzett vállalati folyamatok kialakításában, megújításában, komolyabb méretű pénzügyi szervezet felépítésében is. A magyar és multinacionális környezetben szerzett gyakorlatom megfelel ezeknek az igényeknek.

Deme Géza, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója.

A Széchenyi Alapok fennállásának első 10 éve alatt összesen mintegy 20 milliárd forintot fektetett be, mára ez az összeg meghaladja a 60 milliárdot, és néhány jelentős exit is esik erre az időszakra. Kiemelném az aiMotive-ot, ami minden idők eddigi legnagyobb magyarországi startup felvásárlása címre is pályázhat. Az utóbbi időben ugyanakkor egyre inkább a nagyobb, érettebb cégek kerültek a fókuszunkba. A befektetésállomány és az egyes befektetések mérete ezáltal jelentősen megnövekedett. Ezt a szintlépést pedig követnie kell a működés hatékonyságának is. A szakmai tapasztalatnak, „megérzésnek” hatékony külső-belső működéssel kell párosulnia és professzionális folyamatokra kell támaszkodnunk ahhoz, hogy az új tőkepiaci környezetben is töretlenül növekedhessünk tovább.

Milyen lényegesebb változtatásokra lehet számítani az eddigi működéshez képest, várható-e valamilyen meghatározó stratégiai irányváltás a befektetések terén, például portfoliótisztítás, egy-egy terület hangsúlyosabbá tétele, akár a tőkealapok befektetéseinek egy-egy iparág vagy akár cégméret alapján való szegmentálása?

A kockázatitőke-befektetések piaca az elmúlt időszakban jelentős növekedést mutatott globálisan és Európában egyaránt. A befektetések terén Magyarországon is mind a tranzakciók száma, mind a befektetett összeg tekintetében újabb és újabb rekordokat láthattunk,

a tavalyi év során azonban látványosan átrendeződött a piac. Ilyen magas kamatok mellett és tartósan kiszámíthatatlan pénzpiaci környezetben a tőke szerepe felértékelődik.

Az állami támogatási programok kifutása, a nulla százalék közeli hitelek lehetőségének lezárulta után hidegzuhanyként érintette a cégeket az infláció, az ezt kísérő kamatemelkedés és az energia drágulása egész Európában. Különösen a magyar kkv-k körében fontos, hogy az olcsó hitelek, a Covid és a beszállítói láncok akadozása következtében kifeszített tőkeszerkezet a helyére kerüljön. Ebben a helyzetben az eddigieknél is fontosabb szerep hárul a tőkefinanszírozókra.

Magyarország, még a legtágabb értelemben vett magyar-vonatkozású vállalkozásokat is beleértve, viszonylag korlátozott piac a nagy tőkebefektetők számára. A Széchenyi Alapok cégméret szempontból nem teheti meg, hogy egy bizonyos szintnél jobban szűkítse befektetései célcsoportját. Így a továbbiakban is maradunk a hagyományos kkv-k, nagyobb vállalatok, például tőzsdére lépés környéki sikeres vállalatok elsőszámú finanszírozója. A tulajdonosunk elvárása a jó hozam, menedzselhető kockázat mellett.

Az ideális befektetési célpont számunkra tehát a legalább egymilliárdos árbevétellel rendelkező, akár exportpiacokra dolgozó, nyereséges vállalat, ahol valamilyen okból, például további növekedés, tőkeáttétel rendezése, generációváltás miatt tőkebevonásra van szükség.

Milyen szektorok voltak eddig fókuszban, esetleg túlsúlyban? Terveznek-e ebben változást? Ha igen mely szektorok irányába?

Az előzőekből következően alapvetően továbbra is szektorsemlegesek maradunk, nem akarjuk leszűkíteni a tevekénységünket. Mégis van új elem a portfoliónkban: a filmfinanszírozás, amitől – a hazai feltételeket figyelembe véve – kivételes megtérülést várunk. Ismert magyar és amerikai szakemberekkel összefogva

igyekszünk Magyarországra csábítani nagy hollywoodi produkciók elkészítésének teljes vertikumát a befektetéstől egészen a legvégső utómunkálatokig.

Magyarországon kivételesen előnyösek a feltételek ahhoz, hogy ugyanazt a minőséget, amit Hollywood elvár sokkal kedvezőbb áron érhessük el. A késztermék, mint amerikai film pedig ugyanúgy a világpiacon kel el. Ha beválik ez a kezdeményezésünk hosszú távon, még akár stúdióépítésbe is beszállhatunk.

Összehangolják más alappal ezt a tevékenységet, akár iparág szinten? Mennyire szerepel a társaság stratégiájában más nemzetközi magántőkealapokkal való együttműködés?

A versenyhelyzet minden iparágnak jót tesz, de mi nem az állami tőkealapokkal versenyzünk, kölcsönösen igyekszünk velük együttműködni. Ugyanabból az összegből többet befektetni, porlasztott kockázatú portfoliót fenntartani alapvető üzleti érdek. Ezen keresztül az egész magyar gazdaság profitál.

A coinvestment több szempontból is fontos része a stratégiánknak. Már jelenleg is folyik ilyen együttműködés más nemzetközi magánbefektetőkkel, benne vagyunk például a Flashpoint és a EuroVentures bizonyos alapjaiban. Az együttműködés itt nem csak arra terjed ki, hogy alapok alapja befektetésként invesztálunk, hanem ezen nemzetközi magánbefektetők befektetései mellé magunk is coinvesztálhatunk.

Ezzel nem csak menedzseljük a kockázatokat, de olyan lehetőségekhez is hozzáférhetünk, ami enélkül kívül esne a mozgásterünkön.

És még egy nagyon fontos dolog: egy idő után a profik egymástól is tanulnak, és a coinvestmentek során kiváló lehetőségek adódnak arra, hogy bővítsük szakmai eszköztárunkat.

Milyen szektorokban látnak most fantáziát a hazai piacon és régiós szinten?

A már említett film- és stúdió-fejlesztésen túl azok a szektorok, amelyek valós eredményekkel tudnak szolgálni az energiahatékonyságban vagy az anyagmegtakarításban, kapcsolódnak a digitális átalakuláshoz, az egészségügyhöz, az energiatermeléshez és általában a fenntarthatósághoz. Különösen a zöld energia, fintech, az egészség- és biotechnológia, a B2B szolgáltatások, a kiberbiztonság és a logisztika specialistái érdekesek. Természetesen ezek között is a legnagyobb eséllyel azok a vállalkozások vonzanak tőkét, akik már korábban bizonyítottak, és további, kézzel fogható tervek megvalósításához keresnek tőkét.

A jövőbeni eredmények kapcsán milyen célkitűzései vannak és milyen feladatokat lát, amelyeket ehhez meg kell valósítani?

Először is szeretnék építeni arra, ami már megvan: a tapasztalt csapatra, a piaci kapcsolatokra, a pozitív imidzsre – mindarra, amit a Széchenyi Alapok az utóbbi időben elért. Folyamatban van a kézenfekvő szinergiák feltérképezése és kiépítése az azonos tulajdonosi körben lévő Óbudai Egyetemmel. Az a fajta üzleti modell, ahogy például a kaliforniai Stanford Egyetem dolgozik össze az ottani tőkefinanszírozókkal, Magyarországon is mindenkinek hasznára válna.

Nemcsak a portfóliócégeknél támogatjuk az innovációt, a digitalizálás kiaknázását, hanem házon belül is nagy hangsúlyt fektetünk a hatékony folyamatok és információáramlás adta versenyelőnyre. Minden tekintetben szeretnénk azt a profizmust képviselni és tovább is adni fiatal kollégáinkon vagy például egyetemi gyakornoki programon keresztül, ami biztosítja, hogy mindannyian sikeresek maradjunk a megváltozott piaci környezetben is.

A cikk megjelenését a Széchenyi Alapok támogatta.