Hosszú távú befektetés okosan 2023-ben - Díjmentes online előadás

A passzív, vagyis beleülök a pozícióba és évtizedekben gondolkodom befektetési formával az aktív, a tőzsdei hullámokat meglovagló befektetési forma áll szemben. Utóbbi általában népszerűbb a befektetők körében, aminek oka, hogy rövid távon, az aljakat és a csúcsokat nézve, itt lehet gigászi profitokba botlani. Persze az érme másik oldala, a nagy veszteség is megjelenik, különösen akkor, ha a kockázatkezelés elmarad.

Ezzel szemben a passzív beleülök és várok befektetés a múlt tapasztalata alapján jó eséllyel szép profitot hoz, ha az alábbi három szempont teljesül.

Kellőképpen diverzifikált, sok lábon álló portfóliónk legyen. Gondolkodj hosszú távban, használd ki a kamatos kamat hatást, a részvények által fizetett osztalékot fektesd be újra. Hosszú távon a fejlett tőkepiacok a növekvő lakossági költések miatt eddig felfelé haladtak. Törekedj folyamatos megtakarításra, évente, félévente, vagy ahogy megteheted vásárolj, így hosszú távon jó átlagárad lesz. Ugyanannyi pénzért emelkedő piacon kevesebb, csökkenő piacon több terméket tudsz vásárolni.

Persze itt egyből felmerül a kérdés, hogy ok, ez a 3 pont egyszerű, tán még logika is van benne, de mégis, konkrétan mit vásároljak? Ebben segít online előadásunk, ahol megismered az ETF befektetés világát, valamint az osztalékrészvényekről is szót ejtünk.

Tematika:

Mi az a passzív befektetés, miért jó?

ETF kiválasztás

Osztalékrészvények

Jelentkezés az online előadásra

Időpont: 2023. június 21. 14:00 - 14:30

Helyszín: az internet