Amundi: még idén jöhet a Fed kamatcsökkentése

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Jelenleg a piacok egy olyan optimista forgatókönyvet áraznak, amelyben a gazdasági lassulás arra kényszeríti a Fed-et, hogy már 2023-ban kamatot csökkentsen. Meglátásunk szerint azonban a Fed 2023-ban nem fog kamatot vágni, a kamatemelési ciklus végére elért szinten fogja tartani az irányadó kamatok szintjét. Ennek oka elsősorban az, hogy az inflációs várakozásokkal kapcsolatban jelentős bizonytalanság mutatkozik. Az amerikai GDP növekedés várhatóan az év hátralévő részében kezdhet jelentősen lassulni, és a második félévben egy sekély, de nem drámai recesszió is bekövetkezhet, ami akár jövő évre is áthúzódhat. Az amerikai hosszúlejáratú állampapírok árfolyama ezek tükrében kedvezően alakulhat, és hasonló a helyzet egyes fejlődő piacokon is, ahol a központi bankok megfelelően léptek fel az inflációval szemben (különösen a latin-amerikai országokban). Ezen eszközök súlyát megemeljük 20 százalékponttal a portfólióban a már sokat rallizott részvények, valamint az ingatlanok terhére.

A részvénypiac helyzete az október óta tartó emelkedő trend után bizonytalan, a második negyedéves gyorsjelentéseken sok fog múlni. A piaci várakozások nem rózsásak, az elemzők szerint akár 8% körüli év/év alapú visszaesés is jöhet év/év alapon a vállalati profitokban az USA-ban. Ha ezt érdemben felülteljesítik az S&P 500 vállalatai, az további tartást adhat a részvénypiacnak rövid távon. Ami a földrajzi régiókat illeti, preferáljuk a japán részvénypiacot a fejlett európai és a fejlődő piaci részvényszegmenssel szemben. A kelet-közép-európai régiós részvények felülsúlyozása szintén a fejlett európai és a fejlődő piaci részvényekkel szemben szintén kifizetődő lehet. A stagflációs erők perzisztenciája miatt az összes régiós részvényszegmensben továbbra is fontosnak tartjuk az erősebb mérlegű, stabilabb eredményességű, ún. „quality” faktor felülsúlyozását."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.