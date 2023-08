Diófa: megakadt a rally az európai és amerikai részvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Az előző hónap első felében, főleg a FED illetve az EKB felől érkező kommentárok, illetve a hónap elején szokásosan megjelenő makroökonómiai adatok mozgatták a piacokat. A gazdaság fundametumai szempontjából a vártaknak megfelelő adatok érkeztek az USA-ból. A munkaerőpiac továbbra is nagyon feszes, ezzel párhuzamosan a belső fogyasztás továbbra is erős maradt. A fogyasztók azonban a szolgáltatásokat veszik, így míg a szolgáltatóiparban a vállalatok továbbra is bővülést várnak, addig a feldolgozóiparban negatívak maradtak a kilátások. A bérdinamika továbbra is erős, legfőképpen a fogyasztásra legnagyobb ráhatással rendelkező alacsony és közepes fizetéssel rendelkezőknél. Ezért a FED döntéshozói körben is egyre gyakoribbak, azok a kommentek, hogy az adatok függvényében további monetáris szigorítás is elképzelhető, és ez érzékelhető volt a hónap vége felé is, amikor az addig folyamatosan emelkedő hozamok a gyengébb munkaerőpiaci adatokra vissza is gyengültek a hónap eleji szintekre. Európában továbbra is lassul a gazdaság, a fogyasztás egyre inkább csökken. Strukturálisan hasonló a helyzet, mint az USA-ban, ugyanis itt is a feldolgozóiparban negatívak-, míg a szolgáltatóiparban még pozitívak a kilátások. Ezzel párhuzamosan a főbb európai állampapír hozamok jelentősen emelkedtek a vizsgált időszakban.

Az európai és amerikai részvénypiacok esetében ebben a hónapban megakadt a tavaly október óta tartó rally. Úgy gondoljuk, hogy az öreg kontinens esetében újabb jóhírekre lenne szükség ahhoz, hogy a részvénypiacok tovább tudjanak emelkedni. Az EKB kamatemelési ciklusának folytatása pedig egyre inkább előtérbe kerül, ahogy az infláció ragadósabbnak tűnik, mint azt az elemzők várták. Ezért a részvény kitettségen nem változtatnánk, de az USA felülsúlyt tovább növelnénk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.