Fontos inflációs adatok jönnek, mire lehet számítani a tőzsdéken?

Az elmúlt napokban elkezdett javulni a hangulat a tőzsdéken, ami elsősorban a kötvényhozamok csökkenésének volt köszönhető. A benchmarknak számító 10 éves amerikai állampapír hozama csökkent egyrészt a gázai konfliktus kirobbanását követően, de emellett az is segített, hogy a Fed több tisztviselője is pozitív üzeneteket küldött a kamatpályával kapcsolatban. Ezek után Ázsiában is kifejezetten jó hangulatban telt tegnap a kereskedés, és délutánra Európában is javult a hangulat a kezdeti iránykeresés után. Az USA-ban a kezdeti óvatos optimizmust bizonytalanság váltotta fel, miután kiderült, hogy a vártnál nagyobb mértékben nőttek az amerikai termelői árak szeptemberben.

Ami pedig a mai napot illeti, gazdasági információk tekintetében az Európai Központi Bank legutóbbi ülésének jegyzőkönyve jelenik meg, vagyis új információt kaphatnak a befektetők arról, hogyan látja a nagy jegybank a kilátásokat és milyen lépésekre lehet még számítani tőlük. Az EKB jegyzőkönyve után érkezik még egy lényeges adat, ami meghatározhatja a hangulatot, az amerikai inflációs statisztika szintén elsősorban a kötvény- és devizapiacra lehet majd hatással.

Ami pedig a jelenlegi kilátásokat illeti, az előzetes adatok alapján leginkább az optimizmus lehet majd jellemző ma a nemzetközi piacokra, a határidős jegyzések állása alapján óvatos emelkedés jöhet Európában.

