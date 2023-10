Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2023. október 31. 08:29

Gazdasági információk tekintetében ma nagy adatdömping érkezik: jön az eurózóna infláció és GDP is. A kontinens gazdasága lassan egy éve stagnál, és a harmadik negyedévre vonatkozó várakozások sem ígérnek jót; de a gyenge gazdaság segít-e letörni az inflációt? Erre is megkapjuk a választ, hiszen rögtön közlik az októberi inflációs számokat is az eurózónából. Emellett az Egyesült Államokból is elkezdenek jönni a közlések, először csak egy hangulatindex formájában. A határidős részvényindexek állása alapján óvatos optimizmus lehet jellemző a részvénypiacokra, a német DAX kisebb pluszban nyithat.