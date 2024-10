Halloween tőzsdei borzongások- hova tedd a pénzt horroros időkben? - interaktív, díjmentes online előadás

Magyarországon nincs Halloween, Magyarországon Mindenszentek van. Az Egyesült Államokban viszont van Halloween, és mi innen, vagyis a világ minden szempontból legfontosabb részvénypiacáról hozunk jó pár papírt, amelyek ugyan nem kockázatmentesek, de ijesztően jó kilátásaik vannak. Mindegyik esetén bemutatjuk a sztorit, de elsősorban a piaci kereslet és kínálat szempontjából vizsgáljuk ezeket, így a technikai elemzés eszköztárát fogjuk felhasználni az elemzéshez. Ezt érthető módon a mögöttes folyamatok ismertetésével tesszük majd meg.

Halloween környékén a tőzsdei körül is megjelennek bizonyos érdekességek és babonák. Az egyik ilyen jelenség az úgynevezett „Halloween indikátor”, egy régi tőzsdei szabály, amely szerint a részvények jobban teljesítenek a novembertől áprilisig tartó időszakban, mint május és október között.

A mondás így szól: "Sell in May and go away, but remember to come back in November", ami szabad fordításban nagyjából így hangzik: Májusban búcsúzz a piacoktól, de novemberben már várnak az új befektetések!

Bár ez a szabály nem minden évben állja meg a helyét, sok kereskedő és befektető mégis figyel rá, mivel a történelmi adatok szerint a piac valóban erősebb volt az őszi-téli időszakban. Halloween idején tehát néhányan újraaktiválják a portfóliójukat, remélve, hogy a „Halloween-hatás” segíti majd az árfolyamok emelkedését.

Miről lesz szó?

A Halloween és az amerikai tőzsde közötti összefüggések

Ijesztően jó kilátásokkal rendelkező részvények bemutatása

Piaci kereslet és kínálat szerepe a részvényárak alakításában

Hogyan használjuk a technikai eszközöket a piaci döntések meghozatalához

Az előadás interaktív, kérdezni ér!

Időpont: 2024. október 27. 19:00 - 19:45

Jelentkezés és további információk!

Helyszín: Az internet

